鄭若驊倫敦出席活動遇示威期間跌倒　特首及律政司嚴厲譴責【短片】 (14:10)

外交部駐香港特派員公署指出，暴徒蓄意攻擊鄭若驊的卑劣行徑嚴重觸犯法律，喪心病狂、泯滅人性，超越人類道德和文明的底線，任何國家和文明社會也絕對不容許，敦促英國政府和警方將犯罪分子繩之以法。

公署又指，香港暴徒不是在和平示威，而是剝奪他人民主、人權、自由、安全的極端暴力犯罪，無底線無人性，窮凶極惡、無法無天，是危害香港社會的「病毒」及全人類的公敵，公署強烈譴責外部勢力與香港暴徒內外勾結，呼籲國際社會團結，共同制止街頭暴力；又指暴徒的倒行逆施是末日的瘋狂。

公署稱將繼續堅定支持特首帶領特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，以及堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子。

【11:10】正在英國的律政司長鄭若驊於當地時間周四晚（14日）（香港時間周五凌晨）於倫敦出席活動時一度被數十名示威者包圍，其間不慎在混亂中跌倒，及後已向當地警察報案。律政司今日（15日）清晨發聲明，嚴厲斥責示威者行為。

從網上影片所見，鄭若驊在前往活動期間被數十名示威者跟隨，場面極為混亂。示威者不斷向其指罵，有人高呼「殺人犯」、「可恥」，以及「五大訴求，缺一不可」等口號，更有人質問鄭若驊「槍殺你行不行？」。鄭若驊無作出任何回應，其間跌倒，由隨行工作人員扶起並護送離開。

律政司聲明表示，鄭若驊在前往活動場地途中遇襲，嚴厲譴責暴徒令其身體受到嚴重傷害，並批評任何形式的暴力及極端主義。鄭若驊已向當地警方報案，要求嚴肅跟進並將兇徒繩之於法。聲明亦稱，假藉追求政治為名，實為剝削他人合法權利的行為，對香港及任何文明地方均百害而無一利。

行政長官辦公室亦就事件發聲明，稱鄭若驊在倫敦出席活動時遇襲受傷，特首林鄭月娥表示憤慨，指相關行為野蠻，超越文明社會底線，必須予以強烈譴責。她期望當地警方積極跟進，將涉案者繩之於法。

鄭若驊於星期三（13日）晚出發到倫敦出席特許仲裁學會舉辦的講座，其間將會見中國駐英國大使劉曉明，並於下周一（18日）上午回港。

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