鄭若驊倫敦出席活動遇示威期間跌倒　特首及律政司嚴厲譴責 (11:10)

從網上影片所見，鄭若驊在前往活動期間被數十名示威者跟隨，場面極為混亂。示威者不斷向其指罵，有人高呼「殺人犯」、「可恥」，以及「五大訴求，缺一不可」等口號，更有人質問鄭若驊「槍殺你行不行？」。鄭若驊無作出任何回應，其間跌倒，由隨行工作人員扶起並護送離開。

律政司聲明表示，鄭若驊在前往活動場地途中遇襲，嚴厲譴責暴徒令其身體受到嚴重傷害，並批評任何形式的暴力及極端主義。鄭若驊已向當地警方報案，要求嚴肅跟進並將兇徒繩之於法。聲明亦稱，假藉追求政治為名，實為剝削他人合法權利的行為，對香港及任何文明地方均百害而無一利。

行政長官辦公室亦就事件發聲明，稱鄭若驊在倫敦出席活動時遇襲受傷，特首林鄭月娥表示憤慨，指相關行為野蠻，超越文明社會底線，必須予以強烈譴責。她期望當地警方積極跟進，將涉案者繩之於法。

鄭若驊於星期三（13日）晚出發到倫敦出席特許仲裁學會舉辦的講座，其間將會見中國駐英國大使劉曉明，並於下周一（18日）上午回港。

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