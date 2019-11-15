【1115三罷】張建宗：不答應任何條件　示威者再堵塞吐露港公路 (21:22)

【20:38】吐露港公路有被困車輛衝破路障離開。其間有人從二號橋擲下疑似燃燒彈，公路上路陣起火。

【20:30】中大現場有消息稱部分宿舍晚上將會關閉，二號橋有逾10名學生即時跑走。現場正商討現時即時撤走還是「打到死為止」。

【19:40】示威者再以雜物堵塞中大二號橋下方的吐露港公路南北行所有行車線，部分原本北行的車輛現時正調頭逆線離開，現時該處有長長車龍。留守二橋的示威者阿T表示，得知張建宗在記者會上表明不回應五大訴求，故決定再堵塞吐露港公路，並派7至8人重置路障。

【19:25】佔據中大二號橋的示威者今晨要求政府24小時內答應訴求，否則會再次堵塞吐露港公路，政務司長張建宗在跨部門記者會上表示，不會答應任何條件。

張建宗表明，不會答應任何條件，因為示威者把香港市民福祉作要脅，政府立場很清晰，希望選舉確保安全、公平、公正、誠實。

【09:14】自中大周二（12日）「攻防戰」起，大量示威者連日留守中大校園，並以雜物堵塞「二號橋」下的吐露港公路。留守者今日（15日）凌晨3時及清晨6時在校園先後召開記者會，宣布由今早6時起，開放吐露港公路南北行車線各一條，為期24小時，至周六（16日）早上6時止，藉此釋出善意，要求政府承諾如期在本月24日舉行區議會選舉。如政府不能在24小時內回應上述訴求，將重新封鎖吐露港的行車線，或有進一步行動。

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留守者表示，明白封鎖吐露港公路對市民造成不便，為此致歉。他們周四（14日）深夜起在中大校園內開會商討數小時後，決定開放吐露港公路部分行車線，顯示他們的行動是要對準政權而非令市民不便，亦突顯連月反修訂《逃犯條例》行動的「be water」概念。

留守示威者︰「開路」為釋善意非與政府交易

留守者指出，在中大二號橋除可佔領吐露港公路外，無任何籌碼可與政權談判，故開放南北行車線各一，希望藉此對政權造成壓力的同時，亦可方便市民。他們又說，如期在本月24日舉行區選的訴求，不單是為今次反修例運動、亦是為無論支持運動與否的每個香港市民，都爭取他們應有的投票權，「作為香港人就有權投票」。他們稱，今次開路是要主動釋出善意，強調並非以此與政府交易。

他們表示，開放吐露港公路行車線的24小時內，他們不會對鐵路有任何行動；其後的行動將在開路的24小時內繼續商議。留守者又表明，若政府不回應如期舉行區選的訴求，他們將繼續堵塞吐露港公路。

若政府24小時內不回應訴求 將重新封鎖吐露港

留守示威者其後於清晨6時又開記者會補充，表示抗爭者一直以來皆堅持「五大訴求，缺一不可」，要求如期舉行區議會選舉為大眾關心的議題，他們又要求政府在24小時內承諾，釋放所有被捕者，以及成立獨立調查委員會。

發言人重申，局部解封吐露港公路，這並非妥協，但在警方濫捕問題嚴重的情况下，示威者擔心每個被捕者的生命安全，故願意解封吐露港公路各一條南北行車線，以換取爭取社會公義的第一步。若政府不能在24小時內回應上述訴求，留守者將重新封鎖吐露港的行車線，或有進一步行動。

中大學生會︰未知悉及同意留守示威者記招的行動訴求

在中大的示威者記者會後，中大學生會發表聲明，回應傳媒查詢，澄清中大學生會並無學生會成員出席是次記招，亦從未知悉及同意有關區議會選舉等相關行動訴求。

中大學生會稱，知悉該3名示威者有關開放行車線等行動計劃，過程中曾提出相關質疑，但學生會謹遵「無大台」之行動原則，尊重前線決定，但並無出席記者會及發表共同聲明。

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