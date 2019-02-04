【1115三罷】中大示威者今早6時起局部「開路」釋善意　促政府承諾如期區選 (09:14)

留守者表示，明白封鎖吐露港公路對市民造成不便，為此致歉。他們周四（14日）深夜起在中大校園內開會商討數小時後，決定開放吐露港公路部分行車線，顯示他們的行動是要對準政權而非令市民不便，亦突顯連月反修訂《逃犯條例》行動的「be water」概念。

留守示威者︰「開路」為釋善意非與政府交易

留守者指出，在中大二號橋除可佔領吐露港公路外，無任何籌碼可與政權談判，故開放南北行車線各一，希望藉此對政權造成壓力的同時，亦可方便市民。他們又說，如期在本月24日舉行區選的訴求，不單是為今次反修例運動、亦是為無論支持運動與否的每個香港市民，都爭取他們應有的投票權，「作為香港人就有權投票」。他們稱，今次開路是要主動釋出善意，強調並非以此與政府交易。

他們表示，開放吐露港公路行車線的24小時內，他們不會對鐵路有任何行動；其後的行動將在開路的24小時內繼續商議。留守者又表明，若政府不回應如期舉行區選的訴求，他們將繼續堵塞吐露港公路。

若政府24小時內不回應訴求 將重新封鎖吐露港

留守示威者其後於清晨6時又開記者會補充，表示抗爭者一直以來皆堅持「五大訴求，缺一不可」，要求如期舉行區議會選舉為大眾關心的議題，他們又要求政府在24小時內承諾，釋放所有被捕者，以及成立獨立調查委員會。

發言人重申，局部解封吐露港公路，這並非妥協，但在警方濫捕問題嚴重的情况下，示威者擔心每個被捕者的生命安全，故願意解封吐露港公路各一條南北行車線，以換取爭取社會公義的第一步。若政府不能在24小時內回應上述訴求，留守者將重新封鎖吐露港的行車線，或有進一步行動。

中大學生會︰未知悉及同意留守示威者記招的行動訴求

在中大的示威者記者會後，中大學生會發表聲明，回應傳媒查詢，清澄中大學生會並無學生會成員出席是次記招，亦從未知悉及同意有關區議會選舉等相關行動訴求。

中大學生會稱，知悉該3名示威者有關開放行車線等行動計劃，過程中曾提出相關質疑，但學生會謹遵「無大台」之行動原則，尊重前線決定，但並無出席記者會及發表共同聲明。

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