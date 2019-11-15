【交通消息．港鐵】東鐵紅磡至火炭站恢復服務　西鐵行駛紅磡至兆康站 (10:12)

【10:06】東鐵線現可陸續恢復紅磡至火炭站的列車服務。

【09:48】觀塘線觀塘站附近有信號故障，列車服務一度受影響，港鐵人員處理後，觀塘線服務陸續回復正常。

【09:04】港鐵表示，由於九龍塘站被投擲汽油彈及有人進入路軌範圍，為保障乘客及員工安全，現時東鐵線紅磡至火炭亦要暫停服務，東鐵線全線暫停服務。

【08:19】港鐵表示，今早約6時，有暴徒向紅磡站對開路段投擲汽油彈，紅磡至旺角東一段路不能行車，東鐵線列車服務於6:40陸續回復正常。

今早7時許，由於西鐵線天水圍站有乘客糾紛，另外有多個站亦有乘客阻門，影響列車運作，西鐵線屯門至元朗站的列車服務即時暫停。西鐵線列車現可行走紅磡至兆康站（不停天水圍站），接載乘客，其他路段仍然暫停。

東涌線方面，由於路面情況許可，港鐵現正提供一條免費接駁巴士，行走欣澳站至東涌站接載乘客。東涌站的上落客點為東薈城公共運輸交匯處對開。

東涌站現時正關閉，列車不停東涌站。

由頭班車起，東鐵線大學至羅湖及落馬洲站暫時關閉，列車亦不停相關車站。

屯門、東涌、旺角、西灣河及將軍澳站關閉，而個別車站的出入口亦會暫時關閉。

輕鐵方面，由於個別輕鐵車站設施及信號設備被破壞，輕鐵服務調整如下:

輕鐵705, 706及751P線暫停。

輕鐵761P線在天水圍區將由天逸改經濕地公園，天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。

輕鐵751線在天水圍區將由天榮改經濕地公園，天逸，頌富及天耀站並返回屯門方向。在屯門區將由市中心改經安定，兆麟，以三聖為終點站。

輕鐵614及614P線往元朗/兆康方向將由市中心改經屯門，河田，屯門醫院往元朗方向及兆康站。

所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站。

所有輕鐵路線將維持13至25分鐘一班。

除機場快線外，港鐵各線、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上10時結束。