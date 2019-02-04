【交通消息．港鐵】大學上水東涌站明早續關閉　東鐵火炭至大埔墟站續停駛 (23:25)

•明日（16日）服務於晚上10時結束

•大學站、上水站及東涌站3個車站關閉，列車亦不停相關車站

•由頭班車起，東鐵線只維持來往紅磡站至火炭站、大埔墟站至羅湖站/落馬洲站的列車服務。東涌線只維持香港站至欣澳站。

•兩條免費接駁巴士分別來往大埔墟站至錦上路站，以及來往東涌站至欣澳站

•個別車站的出入口會暫時關閉

•輕鐵友愛站及翠湖站暫停服務

另外，由於今日有多個車站、列車及鐵路設施受到攻擊及惡意破壞，維修人員需在安全情況下到各車站檢查、評估及復修受破壞設施，明早可能仍有一定數量的車站未能重開，市民出行前應留意最新車務資訊。港鐵表示，會繼續評估風險狀況，並會在有需要時縮短服務時間。

【17:02】港鐵表示，今日較早前車站設施被嚴重破壞和運作受干擾而仍然關閉的車站，今晚會繼續關閉。有關車站包括：

東涌線：東涌站

港島線：西灣河站

荃灣線及觀塘線：(旺角站)

將軍澳線：將軍澳站

西鐵線：屯門站

東鐵線：大學站、上水站

另外，與政府相關部門作風險評估後，以下車站將於今晚8時關閉，列車將不停有關車站。有關車站包括：

荃灣線：荃灣站、葵芳站、(油麻地站)

觀塘線：黃埔站、(油麻地站)、黃大仙站、觀塘站、九龍灣站

港島線：銅鑼灣站、香港大學站

西鐵線：元朗站

馬鞍山線：馬鞍山站、沙田圍站、恆安站

將軍澳線：坑口站

東涌線：青衣站

*括弧內為轉車站

因應路面狀況及風險評估，輕鐵服務於今晚8時後會維持有限度服務：路線610、615只提供來往屯門碼頭站至洪水橋站的服務，至於特別班505線會提供屯門碼頭經兆禧站至三聖站，其他路線暫停服務。

【16:21】港鐵正提供免費接駁巴士來回東鐵線大埔墟站至西鐵線錦上路站。由於東鐵線火炭至大埔墟站的服務暫停，如乘客欲由紅磡站前往大埔墟及其後車站的乘客，可考慮乘搭西鐵線轉乘接駁巴士。

【15:48】東鐵線服務更新如下：

紅磡至火炭站維持約5分鐘一班車

火炭至大埔墟站暫停服務

大埔墟至羅湖站約8至16分鐘一班車（不停上水站）

大埔墟至落馬洲站約24分鐘一班車（不停上水站）

大學站有列車在早前被縱火及破壞，仍未能移走，車站亦有大量鐵路設施被破壞。經風險評估後，預計需要較長時間去計劃及復修，大學站未能提供服務。

【13:21】港鐵表示，東鐵紅磡至旺角東站之間的路軌範圍，再次被投擲汽油彈，服務受阻，港鐵人員正在處理。

【10:10】西鐵線天水圍站可恢復接載乘客，西鐵線列車服務仍維持紅磡至兆康站。

【10:06】東鐵線現可陸續恢復紅磡至火炭站的列車服務。

【09:48】觀塘線觀塘站附近有信號故障，列車服務一度受影響，港鐵人員處理後，觀塘線服務陸續回復正常。

【09:04】港鐵表示，由於九龍塘站被投擲汽油彈及有人進入路軌範圍，為保障乘客及員工安全，現時東鐵線紅磡至火炭亦要暫停服務，東鐵線全線暫停服務。

【08:19】港鐵表示，今早約6時，有暴徒向紅磡站對開路段投擲汽油彈，紅磡至旺角東一段路不能行車，東鐵線列車服務於6:40陸續回復正常。

今早7時許，由於西鐵線天水圍站有乘客糾紛，另外有多個站亦有乘客阻門，影響列車運作，西鐵線屯門至元朗站的列車服務即時暫停。西鐵線列車現可行走紅磡至兆康站（不停天水圍站），接載乘客，其他路段仍然暫停。

東涌線方面，由於路面情況許可，港鐵現正提供一條免費接駁巴士，行走欣澳站至東涌站接載乘客。東涌站的上落客點為東薈城公共運輸交匯處對開。

東涌站現時正關閉，列車不停東涌站。

由頭班車起，東鐵線大學至羅湖及落馬洲站暫時關閉，列車亦不停相關車站。

屯門、東涌、旺角、西灣河及將軍澳站關閉，而個別車站的出入口亦會暫時關閉。

輕鐵方面，由於個別輕鐵車站設施及信號設備被破壞，輕鐵服務調整如下:

輕鐵705, 706及751P線暫停。

輕鐵761P線在天水圍區將由天逸改經濕地公園，天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。

輕鐵751線在天水圍區將由天榮改經濕地公園，天逸，頌富及天耀站並返回屯門方向。在屯門區將由市中心改經安定，兆麟，以三聖為終點站。

輕鐵614及614P線往元朗/兆康方向將由市中心改經屯門，河田，屯門醫院往元朗方向及兆康站。

所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站。

所有輕鐵路線將維持13至25分鐘一班。

除機場快線外，港鐵各線、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上10時結束。