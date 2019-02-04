【Emily Online】建制派中大校友為衝突表難過　梁美芬拒與學生對話　陳克勤促讓出二號橋 (23:16)

梁美芬做過中大聯合書院學生會嘅會長，佢話明白中大好多學生一直都係走到社會前線、倡議社會政治改革，又話自己做學生會嗰陣都好激，但唔會用暴力去解決問題、對付政見唔同嘅人。佢呼籲師弟妹，唔應該做傷害、毁滅整個社會嘅行為，反問「毁滅法治，何來改革」；以仇恨主導會令運動失去光環，得唔到市民認可。曾經同前線勇武派對話嘅佢話，唔會返去同中大學生傾偈，因為現時唔係可以傾偈嘅氣氛。佢又勸年輕人，仲有好多前途，如果從政嘅路想愈行愈闊，就唔好泥足深陷。

同梁美芬一樣讀政治與行政學系嘅陳克勤話，現時大學入面好多設施被破壞，先唔好講警民衝突，佢都唔想見到咁多同學仔受傷。佢希望政府攞出辦法令衝突停止，好過淨係將責任交畀校長，校長淨係做斡旋工作，而問題未必係校長可以處理到。佢希望同學能夠將二號橋位置讓返出來，畀警察或消防清理下面公路嘅路障，令新界東嘅交通搞番掂。佢話，通訊群組內一班同學見到學校被火燒都好唔開心。

喺中大修讀英文系嘅麥美娟話，法庭都話二號橋該處唔係校園範圍，佢喺中大4年都好少行過去，只係影畢業相去過。佢認為，今次事件，警方應該依法執法，確保市民有安全、暢通嘅路。佢又話，社會上有好多人話愛惜同關顧同學，愛同學應該勸佢哋同非法行為割席，唔好參加；大家都唔想同學出事，學校應該清楚話畀學生聽，免影響前途。佢對於社會上仍有人包庇呢類行為，認為不能接受。

麥美娟係區議會選舉葵青區偉盈選區候選人，佢嘅對手係冼豪輝。

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