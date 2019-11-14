「東江縱隊」元朗遊行撐警自稱「最大最惡」　警：無不反對通知書已警告 (20:40)

今日（14日）下午2時，數十名聲稱來自「東江縱隊承傳綜合會」成員發起「撐警遊行」，由元朗西鐵站出發遊行至元朗警署，人群一度佔據元朗大馬路一條行車線，參加者又聲稱現場最少有48人。警方回覆《明報》查詢時證實，主辦者事前未獲發不反對通知書，警方已發出警告。
現場新聞直播片段所見，「撐警」遊行隊伍下午2時由元朗西鐵站出發，行經大馬路時佔據一條行車路，並高呼「支持警察」、「開槍有理」、「嚴懲暴徒」等口號，其間有警車巡經該處，但無警員下車驅散人群。遊行期間，隊伍中一名身穿墨綠色上衣的中年漢開咪呼籲市民加入遊行，稱隊伍「無遇上防暴同速龍，因為我們是最大最惡」，又說現場有最少48人參加遊行。隊伍中多人臂上戴有「香港好市民」等橙色手帶，樣式與昨（13日）在元朗大馬路一班自稱是清除路障的「義工」一致，另有少數人佩戴口罩。隊伍下午近4時抵達警署門外，高唱《香港之光》後離開。
根據《公安條例》第7及13條，任何超過50人的公眾集會及超過30人的公眾遊行，均須於活動舉行前7天親身到警署通知警方。警方發言人稱，元朗警區今日已即場向遊行主辦者發出警告，並提醒舉辦公眾活動時必須遵守相關法例的要求。元朗警區亦已加派人員在現場一帶，採取有效措施維持秩序，保障公共安全。
另外，根據上月生效的《禁止蒙面規例》（禁蒙面法），合法或非法的遊行集會都禁止蒙面。本報記者多次向警方會否檢控今日參加元朗遊行的蒙面群眾，未獲正面回覆。
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