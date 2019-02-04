荃灣男倒地昏迷送院不治　嘉里公布CCTV片段　警稱墮樓無可疑 (18:54)

嘉里公布的CCTV片段顯示，身穿黑色短袖上衣及黑色褲的事主昨晚約10時18分獨自進入涉事大廈，約10時20分獨自乘搭升降機從P1樓層抵達5樓，之後在5樓走到一處矮牆。嘉里公布的片段至10時27分07秒完結，5段片段中事主都無與他人接觸；惟他在5樓走到矮牆後，有小部分位置被支柱遮擋，未能確定事主到場前有無人身在該處。

警方表示，昨晚10時37分接報，一名年約30歲、身穿黑色短袖上衣及黑色褲的男子受傷，倒臥在葵福路近永基路對開，人員接報到場，事主昏迷送往仁濟醫院治理，其後證實死亡。警方稱在現場沒有檢獲遺書，初步相信事主從上址一大廈樓層墮下，事件沒有可疑，事主死因有待驗屍後確定。

警察公共關係科高級警司江永祥今午（14日）在警方記者會上表示，案件已轉交葵青警區刑事調查隊跟進。他指出，醫院當值醫生初步檢驗，發現事主身上多處骨折，與一般從高處墮下的傷勢脗合；又稱事主身上無任何刀傷或割傷等可疑傷勢。江永祥否認警方推事主下樓的指控。

警昨使用578催淚彈471橡膠彈71布袋彈22海綿彈

另外，警方在昨日行動中拘捕224人，介乎14至69歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、縱火、襲警等。警方昨並使用578發催淚彈、471發橡膠子彈、71發布袋彈及22發海綿彈；行動中有兩名警員受傷。

江永祥又表示，昨在港鐵上水站對開被磚擊中頭部的70歲男子，仍昏迷留醫深切治療部，情況危殆並有腦幹死亡迹象，案件交新界北警區重案組調查，初步調查顯示事主案發時正在現場拍照，警方呼籲目擊者提供資料；周二（12日）有男子在香港大學對開行人天橋「被暴徒用磚頭擲中頭部」的案件，則交由西區警區刑事調查隊跟進。

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