澳洲籍女導師等5人涉圖襲警藏武器刑毁　4人准保釋 (18:34)

5名被告於11月12日在港島各區被捕，他們暫毋須答辯，待控方進一步調查。

澳洲籍補習女導師Rebecca Louise Nunan（32歲）被控一項「企圖襲警」罪，她被控在中環環球大廈與交易廣場之間的行人天橋上企圖用磚頭擲下而襲擊一群警員，事件中沒有任何人受傷。裁判官准她以現金及人事各1萬元保釋至明年1月9日再訊。

無業的女被告鄭欣雪（21歲）被控一項「管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用」罪，她涉在灣仔堅拿道西24號外管有一樽懷疑為機油的黑色液體、一個打火機及兩對手套。控方認為，被告以黑色液體作燃料製作汽油彈，惟辯方指機油難以燃點，控方指控並不可能。裁判官批准她以現金1萬元及2000元人事保釋，至明年1月9日再訊。鄭欣雪離庭時腳步蹣跚，一拐一拐，她及其親友不願透露她是否受傷。

任裝修判頭的徐煒榤（22歲）被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，他被指在銅鑼灣駱克道與景隆街交界攜有一把𠝹刀、一盒𠝹刀刀片、兩盒鐵釘、兩把藍色鑿。他亦涉嫌在相同地點管有危險藥物，被控一項管有危險藥物罪。辯方透露被告正在城大讀夜校，主任裁判官錢禮聞言後稱「城大不是昨天被燒掉嗎？」辯方回應某些課程仍繼續。被告獲准以人事及現金各5000元保釋至明年1月10日再訊。

19歲學生剪斷交通燈線續還押 父母未知被捕

學生程彥璋（17歲）被控一項「管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用」罪，他涉在堅尼地城城西道與西祥街交界管有一頂藍色鴨嘴帽、一副太陽眼鏡、一對手套、一支膠水、一支電筒、一支鐵勾、一個黑色布面罩、一個望遠鏡、一支六角匙，以及50支長30厘米的鐵枝。他獲准以500元保釋至明年1月7日再訊。

另一學生黃錦威（19歲）被控一項刑事毁壞罪，他涉在筲箕灣太康街與筲箕灣道交界損壞行人過路交通燈。據悉，他被警方發現剪斷交通燈電線，追截期間以𠝹刀𠝹傷警員。被告父母至今仍未知悉他被捕，他不獲保釋，繼續還押。

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