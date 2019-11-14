「和你Lunch」28人涉非法集結　25人准保釋禁足中環一帶 (21:28)

主任裁判官羅德泉押後案件至明年2月6日再訊，待進一步調查，並批准25人保釋，保釋金介乎3000元至5000元，其間不得離港，交出旅遊證件，須遵守宵禁令，每晚11時至早上7時留在報稱住址，以及禁足中環德輔道中、皇后大道中及畢打街，當中包括港鐵中環站的A至G出口、遮打大廈、會德豐大廈、環球大廈、歷山大廈、中建大廈、東亞銀行大廈等地點。除了第13被告羅焯勇因參選區議會選舉，需要在宵禁時段內準備拉票工作，其宵禁令將在本月26日才實施。

第27被告袁晧軒、第28被告葉栢亨因早前拒絕向警方提供住址，案件押後至明日再訊，待補交住址證明。次被告葉廸舜留醫缺席聆訊，案件將於周六（16日）再訊，或被告提早出院帶上庭應訊。

據了解，50多人案發日在畢打街一帶堵路和縱火。各被告涉在馬路上的前線聚集，兩隊警員推進拘捕各人，閉路電視拍攝到相關畫面。

被捕者包括教師社工ViuTV演員等

【17:57】網民周二（12日）在中環發起「和你Lunch」快閃堵路，警方施放催淚彈驅散，並拘捕多人。28人涉在畢打街近德輔道中一帶非法集結，其中26人涉違反《禁蒙面法》、兩人涉管有攻擊性武器、一人涉藏毒、一人涉未能出示身分證明文件，案件今日（14日）下午在西九龍裁判法院提堂，下午近5時仍未開庭。被告中有兩名社工、兩名學校教師、一名醫院註冊放射技師、一名電視劇演員。

28被告（7女21男）包括參演ViuTV電視劇《婚內情》的加拿大籍演員吳智杰、兩名學校教師、包括區議會候選人羅焯勇在內的兩名社工、一名聖德肋撒醫院放射師，還有4名學生，當中有兩人未成年。

26人同被控違《禁蒙面法》

28名被告同被控一項非法集結，控罪指出，他們於2019年11月12日，在中環畢打街近德輔道中一帶，連同其他身分不詳的人參與非法集結。當中26人各被控一項在身處非法集結時使用蒙面物品罪。控罪指出，眾人在同日同地身處非法集結時，使用相當可能阻止識別身分的蒙面物品，包括使用口罩、面巾、全面防毒面罩。

第11被告陳維聰另被控一項「管有危險藥物」，即管有大麻捲煙。第21被告黃穎恩、第26被告韓寶生，各被控一項「管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具」，分別管有啡黑色槌仔、一罐黑色噴漆。第28被告葉栢亨被控一項「未能在規定下出示身分證明文件」，未能在警員18094規定下出示身分證明文件以供查閱。

被告名單依次為：舞台燈光工人葉嘉朗（22歲）、私人教師葉廸舜（26歲）、ViuTV演員吳智杰（25歲）、會計文員黃樂文（35歲）、報稱無業的歐榮峰（22歲）、攝影師楊耀（24歲）、廚師陳家裕（26歲）、中大社會科學高級文憑一年級生吳栢明（20歲）、無業的傅之林（25歲）、屋宇設備工程師羅翔駿（24歲）、酒樓工人陳維聰（25歲）、從事餐飲接待的陳敦涵（22歲）、社區網絡聯盟社工羅焯勇（22歲）、健身教練鄭學洺（22歲）、YMCA社工李晃鋒（24歲）、迪士尼演員潘琬瑩（23歲）、中六學生楊麗樺（17歲）、見習樓宇結構工程師吳雅芝（23歲）、瑜珈教練黃穎恩（26歲）、兼職小學教師陳憲（23歲）、售貨員蔡綺洛（23歲）、美容師林梅嘩（23歲）、中六生黎柏言（17歲）、聖德肋撒醫院註冊放射技師陳灝良（24歲）、港大同學會書院教師梁升彥（24歲）、無業的韓寶生（29歲）、職業訓練局（VTC）電機工程職專文憑學生袁晧軒（24歲）及不提供職業的葉栢亨（29歲）。

第13被告羅焯勇是屯門景興區議會候選人，同區另外候選人為劉幸兒及陳有海。

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