黃氏家族涉融資騙案　二弟稱受阻示威難往尖沙嘴警署報到　官改報到地點 (17:27)

3名被告為文員黃偉傑（38歲）、商人黃桂榮（61歲）和公司經理葉志偉（40歲），3人暫毋須答辯。裁判官將案件排期至下月5日在區域法院審理，3人獲准繼續保釋。

黃桂榮原定每兩星期到尖沙嘴警署報到，其代表律師稱由8月起，警署經常因示威情況而關閉，被告往警署報到但不得要領，亦曾吸入催淚煙。主任裁判官羅德泉終批准他改為到油麻地警署報到，但報到次數不變。

黃桂榮及黃偉傑被控欺詐罪，指控兩人於2017年9月至11月，不誠實地向事主X表示，卓越萬利有限公司是一間可協助融資的金融顧問公司，可安排1億元人民幣貸款，予X作內地投資項目之用，而誘使X向卓越萬利支付約97萬港元。

黃偉傑另被控一項企圖欺詐罪，控罪指他2017年12月，向X訛稱英利財務申請該筆基金時，X須向他支付88萬港元作顧問費。葉志偉被控一項洗黑錢罪，指他2017年8月至2018年2月，以卓越萬利的名義持有一個銀行戶口，處理逾2900萬元黑錢。

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