立場新聞記者長氯痤瘡　警：摸不着頭腦點解入落催淚煙數 (17:21)

汪威遜表示，警隊催淚煙成分為CS，根據「一個公開的醫學刊物」指出，正常、合法地使用這種催淚煙驅散有暴力傾向的示威者是安全的，接觸催淚煙後出現永久後遺症情況「極少見」。他稱，對於外界把二噁英與催淚煙扯上關係，「摸不着頭腦點解入落催淚煙數」，認為若「有人聲稱與催淚煙可能有關」，「要多少少科學根據」較好。

至於有指警方目前使用的中國製催淚彈「較濃」，汪威遜稱警方是在國際市場作市場調查後，才購買合適的彈藥，並經連串試驗確認效果「差不多」才會使用，「所以大家應該放心」。但他承認，吸入催淚煙「對身體梗係有影響啦」，故呼籲市民「盡量與警方配合」，警方使用催淚煙的彈數會慢慢減低。

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