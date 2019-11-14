立場新聞記者長氯痤瘡　警：摸不着頭腦點解入落催淚煙數 (17:21)

人稱「立場哥哥」的立場新聞記者陳裕匡，身上長出「氯痤瘡」，他撰文表示，這是「目前唯一可確認，人體積存高濃度二噁英的表徵」，外界質疑是由警方催淚煙導致。警方今午（14日）在記者會上被問及，會否因此在確認催淚彈是否含有高濃度二噁英前，停止使用催淚彈；行動部高級警司汪威遜回應稱，對外界將二噁英與催淚煙扯上關係感「摸不着頭腦」。汪又稱他身為教官，吸入的CS（「鄰-氯代苯亞甲基丙二腈」）分量相信多過任何一個人，「我都無生氯痤瘡」。
汪威遜表示，警隊催淚煙成分為CS，根據「一個公開的醫學刊物」指出，正常、合法地使用這種催淚煙驅散有暴力傾向的示威者是安全的，接觸催淚煙後出現永久後遺症情況「極少見」。他稱，對於外界把二噁英與催淚煙扯上關係，「摸不着頭腦點解入落催淚煙數」，認為若「有人聲稱與催淚煙可能有關」，「要多少少科學根據」較好。
至於有指警方目前使用的中國製催淚彈「較濃」，汪威遜稱警方是在國際市場作市場調查後，才購買合適的彈藥，並經連串試驗確認效果「差不多」才會使用，「所以大家應該放心」。但他承認，吸入催淚煙「對身體梗係有影響啦」，故呼籲市民「盡量與警方配合」，警方使用催淚煙的彈數會慢慢減低。
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