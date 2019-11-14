野戰迷兇殺案　法醫指死於頭骨折頸刺傷 (16:31)

兩被告依次為地盤工人嚴汝衡（29歲）和海事處小輪助理周正賢（23歲），被控於2017年5月28日謀殺郭葦諾。嚴汝衡另被控干犯「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪。

死者的屍體於案發翌日被發現。法醫潘偉明供稱，估計事主在當日的一至兩日前死去。潘偉明指出，屍體頭部有瘀傷和裂傷，近太陽穴的顳骨有4厘米長、3厘米闊的骨折，頭頂的頂骨亦出現放射性骨折，同時有顱內出血的情況。他又指出，涉案鐵通頗為堅硬，重約1.1公斤，足以構成死者頭部的傷勢。

潘偉明指出，死者的下巴和頸部有多處刺傷，主要集中在下巴和右頸位置，導致死者的頸部靜脈被刺，造成大量出血。他認為，相關傷勢由厚度介乎1至2毫米的單邊扁平刀片造成，例如一把刀，當時使用的力度則介乎輕至中。

潘偉明又曾即場檢驗死者屍體，指屍體被發現時上半身遭包裹麻包袋，認為袋上沒痕迹反映死者被包裹後才遭受相關刺傷。

他在盤問下指出，死者頸部的傷勢並非因滾下山坡而造成，但同意其頭部的骨折、瘀傷及裂傷或因滾下山坡造成，又指頭部骨折和顱內出血的情況，可導致一個人失去知覺。

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