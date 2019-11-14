陳克勤動議論平息亂局措施　梁君彥批准　邀司長出席 (15:56)

何君堯表示，辯論有利立法會就近日暴力事件進行深入討論，及探討政府如何止暴制亂，同時向政府建議動用《緊急法》研究成立止暴制亂緊急中央統籌委員會，統籌各部門和動用民間力量做相關工作。

陳克勤在動議措辭中表示，周一（11日）開始香港各區出現嚴重暴力示威活動，現時亂局未平息，香港治安不穩，人心惶惶，要討論政府對平息亂局、維持治安的即時應對措施。

區諾軒在議案內容指出，昨日至今，已有多名市民因衝突受襲而死亡、生命危殆；多間大學因警方武力進攻而停課，香港未來危在旦夕。他動議休會待續，討論政府應否成立獨立調查委員會徹查警方濫權；撤銷「殖民地以來違反聯合國標準的的暴動惡法」；尋求方法特赦反送中運動以來遭受政治檢控的人；矯正中聯辦錯誤治港方針，實現沒有「8．31框架」局限的真普選。

梁君彥休會一小時後，決定批准陳克勤動議的休會待續議案。他表示，三名議員要求討論的議題受公眾關注，只有陳克勤措辭符合中立和對公眾有迫切性，故只批准陳的議案。他稱，雖然議案並無要求官員出席，與政府聯絡後，政府會派出保安局副局長區志光出席回應議員。

經民聯石禮謙提出規程問題，表示如此重要的議案，為何司長不出席，揶揄「是否在中環執緊石仔」；民建聯李慧琼同意石的說法。梁君彥表示請秘書處再聯絡政府，邀請司長出席。

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