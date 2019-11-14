陳克勤動議論平息亂局措施　梁君彥批准　邀司長出席 (15:56)

立法會大會周四（14日）午膳後在兩時半復會，何君堯、民建聯陳克勤和議會陣線區諾軒均就社會近日亂局提出休會待續議案。
何君堯表示，辯論有利立法會就近日暴力事件進行深入討論，及探討政府如何止暴制亂，同時向政府建議動用《緊急法》研究成立止暴制亂緊急中央統籌委員會，統籌各部門和動用民間力量做相關工作。
陳克勤在動議措辭中表示，周一（11日）開始香港各區出現嚴重暴力示威活動，現時亂局未平息，香港治安不穩，人心惶惶，要討論政府對平息亂局、維持治安的即時應對措施。
區諾軒在議案內容指出，昨日至今，已有多名市民因衝突受襲而死亡、生命危殆；多間大學因警方武力進攻而停課，香港未來危在旦夕。他動議休會待續，討論政府應否成立獨立調查委員會徹查警方濫權；撤銷「殖民地以來違反聯合國標準的的暴動惡法」；尋求方法特赦反送中運動以來遭受政治檢控的人；矯正中聯辦錯誤治港方針，實現沒有「8．31框架」局限的真普選。
梁君彥休會一小時後，決定批准陳克勤動議的休會待續議案。他表示，三名議員要求討論的議題受公眾關注，只有陳克勤措辭符合中立和對公眾有迫切性，故只批准陳的議案。他稱，雖然議案並無要求官員出席，與政府聯絡後，政府會派出保安局副局長區志光出席回應議員。
經民聯石禮謙提出規程問題，表示如此重要的議案，為何司長不出席，揶揄「是否在中環執緊石仔」；民建聯李慧琼同意石的說法。梁君彥表示請秘書處再聯絡政府，邀請司長出席。