美國國會：北京削弱香港高度自治或招制裁 (16:03)

聲明指出，香港反修例運動近日暴力升級，在大學校園使用逾千枚催淚彈，情況令人極度關注，更令人質疑特區政府是否想製造更多混亂及示威。北京早前提出「三權共責止暴」，要求香港行政、立法、司法運用權力止暴制亂，同樣讓人擔憂會否進一步箝制言論及公民自由。

該委員會亦譴責特區政府當局過度使用武力，支持市民對問責及政治對話的訴求，並要求尊重《中英聯合聲明》承諾的民主自由。

美國眾議員魯比奧（Marco Rubio）同日在Twitter留言稱，《香港人權與民主法案》在當日有了很大的進展，但沒透露進一步詳情。

香港眾志則在facebook表示，美國參議院終於就該法案開綠燈，稱綜合多方面消息，法案提案人魯比奧、美國眾議院外交事務委員會主席恩格爾（Eliot Engel）及參議院外交關係委員會主席里施（Jim Risch），與參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）就香港危機進行會面，他們達成共識，參議院最快會在本周內審議《香港人權與民主法案》，希望在感恩節假期（即11月22日）開始前通過。

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