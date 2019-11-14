【1114．各區】紅隧收費亭再遭縱火　警屯門射催淚彈清場 (23:04)

【23:04】香港仔中心廣場防暴警拘捕數人。

【23:02】旺角有示威者在彌敦道築起人鏈，傳遞磚頭，以在路上築起「圍牆」作路障。

【22:58】旺角有示威者在港鐵站出入口縱火。

【22:56】將軍澳多輛警車駛到尚德停車場附近，示威者擺傘陣與警方對峙。

【22:52】屯門防暴警截查兩名外籍青年，其後以索帶反綁兩人雙手及帶走。警員另外在巴士總站上平台截查最少8人，現場有中年男子表示無法回家。

【22:40】天水圍有人以磚頭、路牌以至長櫈等雜物堵塞天耀路右轉天湖路位置，車輛須調頭駛走，但現場未見示威者聚集。區內大部分巴士路線均會經過此彎位，右轉經天水圍公園再前往市中心總站及天水圍北各處，目前有巴士路線須改為取道天城路前往市中心方向。

【22:37】屯門屯順街屯匯街交界最少3發催淚彈。現場有並未戴備防毒面罩的消防員到場，用腳踩熄路邊火種，隨即登上消防車離去。一隊防暴警衝上屯門大會堂外的平台，並驅趕天橋上的市民。

【22:23】將軍澳PopCorn商場外，大批防暴警拘捕最少兩名年輕女子，又舉橙旗及黑旗警告將發射橡膠子彈及使用催淚煙。現場消息稱晚上10時許，有人破壞港鐵將軍澳站，防暴警約10分鐘後到場。尚德停車場外，示威者在地上鋪滿磚頭堵路。

【22:09】屯門時代廣場對開的屯門鄉事會路，有天橋的升降機起火。

【22:00】十多名防暴警在屯門時代廣場外鄉事會路輕鐵路軌設防線，繼續施放催淚彈。

【21:55】屯門時代廣場對開的屯門鄉事會路防暴警持續施放催淚彈，其中最少一枚燒着路邊草叢。示威者投擲燃燒彈還擊。

【21:51】消防車抵達紅磡紅隧出入口滅火。

旺角彌敦道防暴警沿彌敦道推進，一邊舉黑旗警告。

【21:50】昨晚曾發生激烈警民衝突的天水圍天耀路，一度有大量警車到場駐守，其後車隊向屯門方向駛去。天耀路並無路障及示威者，但路上仍有大量磚頭及爆胎的貨車停在旁邊的天湖路。

【21:48】示威者再向紅磡紅隧出入口收費亭投擲燃燒彈，其中一個收費亭發生爆炸。

【21:41】天水圍有人刺破貨車車胎，以貨車作路障，防暴警警告，要求人群離開。

【21:40】警方在旺角彌敦道近亞皆老街舉黑旗並施放催淚彈。

【21:30】中環環球商場對出防暴警察截查約20多人。

【21:22】一批防暴警抵達天水圍新北江商場對出的天耀路，以長槍指向人群。附近天橋有市民指罵警員，防暴警即衝上天橋，多次「爆粗」並從高位以長槍指向人群，又趕走行人路上的行人，並有警員叫「阿姐，上嚟天橋隻揪」。

【21:15】紅磡示威者又在電箱附近擲汽油彈，並呼籲行人天橋上行人盡快離開，因為電箱隨時爆炸，行人紛紛走避。消防員已把收費亭火種撲熄。

【20:58】紅磡紅隧出入口有最少3個收費亭起火，消防迅速到場開喉灌救。現場繼續有人向收費亭擲燃燒彈。

【20:56】天水圍新北江商場對開一段天耀路，再有多名示威者以磚築成路障，暫時未見防暴警到場。

【17:30】上水有約百多名示威者在多處馬路設路障，又破壞富臨皇宮酒樓，防暴警到場拘捕多人，並留在現場一帶戒備。

【17:15】元朗遊行「東江縱隊」遊行，行動部高級警司汪威遜在警方記者會稱，有關組織事前沒有知會警方，但警方會盡力協調，盡量讓市民表達意見。

【16:20】理大內示威者表示，有速龍小隊在科學館附近戒備，校內氣氛緊張起來。示威者加固各出入通道的路障，並在暢運道一行車道砌磚牆。暢運道路面鋪滿磚塊，有示威者在路面戒備。

【15:03】中環置地廣場一帶有逾百防暴警及速龍成員持槍戒備，又截查市民，有防暴警一度舉起胡椒噴霧指向市民，有戴口罩女子上前與蒙面防暴警理論，由旁人勸止及拉開。

【14:58】元朗遊行「東江縱隊」遊行人數逾百，部分人戴上橙色臂章，戴臂章者當中又有人身穿黑衣、戴上口罩甚至完全蒙面。他們繼續大叫「支持警察」、「嚴懲暴徒」、「開槍有理」等口號。

【14:51】在元朗，隊伍帶頭的持咪男子聲稱，遊行隊伍「原本只得50人」，但歡迎其他人自發加入，又稱「東江縱隊今日正式重出江湖」，協助警察及政府令香港「回復正常」。

【14:47】元朗一批自稱「東江縱隊承傳綜合會」的男女手持禁語，正向元朗大馬路推進，其間有人大叫「支持警察」、「止暴制亂」等口號，又在一處非行人過路處的地方突截停車輛橫過馬路。其後佔用一條行車線，又稱「為自己的香港、為自己的國家，我們不怕犧牲」。

【14:46】太古華蘭路對出英皇道的路障已被清理，只餘下太古小學外對出英皇道的路障。

【14:30】防暴警察到達中環，在德輔道中清理磚頭路障。另有女記者眼部受傷，狀態清醒，受傷原因未明，義務急救員在德輔道中電車站為她包紮。

【14:05】在大約2時，太古人群陸續散去，在太古小學和華蘭路口的路障仍在，部分駛進的車輛要轉頭離開，在場只有不多的人在行人路。

【13:32】太古有數百人聚集在太古小學對出的一段英皇道，不斷高呼「五大訴求、缺一不可」、「光復香港、時代革命」等口號。

【13:30】逾百人在中環畢打街一帶的馬路聚集，他們舉起五大訴求的手勢及叫口號。稍後 人群延伸至干諾道中，其間高叫口號。有人拉動大型垃圾桶，將垃圾倒在干諾道中堵路，人群之後向國際金融中心方向前進。

【13:28】數百人中午12時半聚集在太古港島東中心對出空地。下午近1時，人數愈來愈多，人群正步出英皇道。

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