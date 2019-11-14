【1114．各區】上水示威者毁富臨皇宮　防暴警拘捕多人 (17:43)

【17:30】上水有約百多名示威者在多處馬路設路障，又破壞富臨皇宮酒樓，防暴警到場拘捕多人，並留在現場一帶戒備。

【17:15】元朗遊行「東江縱隊」遊行，行動部高級警司汪威遜在警方記者會稱，有關組織事前沒有知會警方，但警方會盡力協調，盡量讓市民表達意見。

【16:20】理大內示威者表示，有速龍小隊在科學館附近戒備，校內氣氛緊張起來。示威者加固各出入通道的路障，並在暢運道一行車道砌磚牆。暢運道路面鋪滿磚塊，有示威者在路面戒備。

【15:03】中環置地廣場一帶有逾百防暴警及速龍成員持槍戒備，又截查市民，有防暴警一度舉起胡椒噴霧指向市民，有戴口罩女子上前與蒙面防暴警理論，由旁人勸止及拉開。

【14:58】元朗遊行「東江縱隊」遊行人數逾百，部分人戴上橙色臂章，戴臂章者當中又有人身穿黑衣、戴上口罩甚至完全蒙面。他們繼續大叫「支持警察」、「嚴懲暴徒」、「開槍有理」等口號。

【14:51】在元朗，隊伍帶頭的持咪男子聲稱，遊行隊伍「原本只得50人」，但歡迎其他人自發加入，又稱「東江縱隊今日正式重出江湖」，協助警察及政府令香港「回復正常」。

【14:47】元朗一批自稱「東江縱隊承傳綜合會」的男女手持禁語，正向元朗大馬路推進，其間有人大叫「支持警察」、「止暴制亂」等口號，又在一處非行人過路處的地方突截停車輛橫過馬路。其後佔用一條行車線，又稱「為自己的香港、為自己的國家，我們不怕犧牲」。

【14:46】太古華蘭路對出英皇道的路障已被清理，只餘下太古小學外對出英皇道的路障。

【14:30】防暴警察到達中環，在德輔道中清理磚頭路障。另有女記者眼部受傷，狀態清醒，受傷原因未明，義務急救員在德輔道中電車站為她包紮。

【14:05】在大約2時，太古人群陸續散去，在太古小學和華蘭路口的路障仍在，部分駛進的車輛要轉頭離開，在場只有不多的人在行人路。

【13:32】太古有數百人聚集在太古小學對出的一段英皇道，不斷高呼「五大訴求、缺一不可」、「光復香港、時代革命」等口號。

【13:30】逾百人在中環畢打街一帶的馬路聚集，他們舉起五大訴求的手勢及叫口號。稍後 人群延伸至干諾道中，其間高叫口號。有人拉動大型垃圾桶，將垃圾倒在干諾道中堵路，人群之後向國際金融中心方向前進。

【13:28】數百人中午12時半聚集在太古港島東中心對出空地。下午近1時，人數愈來愈多，人群正步出英皇道。

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