女副學士生涉管攻擊性武器　投訴被男警恐嚇「信唔信強姦你」 (13:52)

被告為韓德芳（19歲），於港大專業進修學院（HKU SPACE）就讀理科副學士課程。控罪指稱，被告本月12日在長沙灣福榮街地下外的公眾地方，無合法權限而管有一支30厘米長的鐵槌；一把刀鋒長10厘米、可延伸至20厘米的摺刀；以及內含1公升易燃液體的膠瓶。

據了解，該1公升易燃液體經初步驗證為火酒。被告被指和十多名黑衣示威者縱火及堵路，警員到場驅散時，被告躲在後巷貨車底。她當場被截查，背包搜出涉案物品、一疊報紙、打火機、士巴拿、保鮮紙及面罩等。

控方申請將案件押後，以待調查和索取法律指示，同時反對被告保釋。主任裁判官羅德泉拒絕被告的擔保申請，將案件押後至明年1月6日再訊，其間被告還押看管。

辯方律師在庭上投訴，被告被捕後遭帶上警車，車內一名男警恐嚇她：「信唔信喺到強姦你？」亦有兩名蒙面男警在無預警之下掌摑她，並以粗言罵她「臭X」。