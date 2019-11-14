城大取消畢業禮嶺大延期　港大理大本學期餘下課堂改網上進行 (17:05)

【16:03】教育大學表示，鑑於目前社會情況，教大原定於11月22及23日舉行的學位頒授典禮將延期舉行，有關日期將於稍後公布。

【15:20】港大表示，鑑於前往香港大學的交通情況不確定性及不安全，本部校園的本學期餘下課程會暫停，將提供網上教學，這將使學生能遠離校園，同時能完成他們的課程，考試亦會在網上進行或以其他評估形式取代。詳情在未來數天公布。

【14:40】理大宣布，為確保學生和教職員的安全，本學期餘下之面授課堂將會取消，並改以網上形式進行。課堂及評估安排詳情，將稍後通知同學。理大的國際交換生可於本國大學考試，在此新安排下，所有學生均會獲得公平評核。

【11:36】香港城市大學今早（14日）宣布，原訂舉行的全校畢業典禮（11月23日）及學院畢業典禮（11月16日至12月8日）將會取消，並對此表示極度遺憾。

城大表示，原本預留舉行學院畢業典禮的劉鳴煒學術樓，昨晚（13日）疑似被縱火破壞，已無法在校園舉辦各學院的畢業典禮。鑑於近期香港情況急速變化，暴力事件頻繁，校園被嚴重破壞，校方以學生及職員安全為重，不得不作此艱難決定。