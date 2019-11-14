【交通消息．港鐵】東涌站關閉　單向接駁巴士欣澳往東涌 (17:35)

【13:33】東鐵線紅磡站至旺角東站一度暫停列車服務，現已重開。

近中午12時，觀塘至藍田之間的路軌被投擲汽油彈，列車服務一度受阻，經港鐵人員處理並確定可安全行車，10多分鐘後恢復行車。

早上約8時，西鐵錦上路站有人打架，列車一度不停該站，現已恢復服務；天水圍站有列車一度被人阻礙車門及有大批人爭執，現已恢復運作。西鐵線目前如常行走紅磡站至兆康站。

紅磡站兩度被擲燃燒物

早上近7時半，紅磡站對開兩度被人投擲燃燒物，列車一度受阻，約半小時後事故已處理好，列車陸續回復正常運作。

．其餘關閉車站：沙田站、火炭站、大學站、大埔墟站、太和站、粉嶺站、上水站、落馬洲站、羅湖站、 東涌站、旺角站、將軍澳站、西灣河站、屯門站

．港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務於晚上10時結束

．東涌線列車只行走香港站至欣澳站，行走欣澳至東涌的免費接駁巴士已停止運作

．輕鐵705, 706及751P線暫停，所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站