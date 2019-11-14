【交通消息．港鐵】已關閉車站今晚不會重開　15車站晚上8時關站 (18:00)

東涌線：東涌站

港島線：西灣河站

荃灣線及觀塘線：旺角站

將軍澳線：將軍澳站

西鐵線：屯門站

東鐵線：沙田站至羅湖站/落馬洲站

另外，經與政府相關部門進行風險評估後，以下車站將於今晚8時關閉，列車將不停有關車站。有關車站包括：

荃灣線：荃灣站、葵芳站、(油麻地站)

觀塘線：黃埔站、(油麻地站)、黃大仙站、觀塘站、九龍灣站

港島線：銅鑼灣站、香港大學站

西鐵線：元朗站

馬鞍山線：馬鞍山站、沙田圍站、恆安站

將軍澳線：坑口站

東涌線：青衣站

*括弧內為轉車站

港鐵稱，會繼續評估風險狀況，並有可能因應風險增加或再有鐵路設施被破壞而縮短個別車站或受影響路段的服務時間。

【17:35】東涌站現正關閉，東涌線列車不停東涌站，現安排一條單向免費接駁巴士線，由下午5時半至晚上10時接載乘客由欣澳站前往東涌（文東路怡文中學附近）。其間，如路面情況惡劣，有關服務有可能會隨時暫停。

【13:33】東鐵線紅磡站至旺角東站一度暫停列車服務，現已重開。

近中午12時，觀塘至藍田之間的路軌被投擲汽油彈，列車服務一度受阻，經港鐵人員處理並確定可安全行車，10多分鐘後恢復行車。

早上約8時，西鐵錦上路站有人打架，列車一度不停該站，現已恢復服務；天水圍站有列車一度被人阻礙車門及有大批人爭執，現已恢復運作。西鐵線目前如常行走紅磡站至兆康站。

紅磡站兩度被擲燃燒物

早上近7時半，紅磡站對開兩度被人投擲燃燒物，列車一度受阻，約半小時後事故已處理好，列車陸續回復正常運作。

．其餘關閉車站：沙田站、火炭站、大學站、大埔墟站、太和站、粉嶺站、上水站、落馬洲站、羅湖站、 東涌站、旺角站、將軍澳站、西灣河站、屯門站

．港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務於晚上10時結束

．東涌線列車只行走香港站至欣澳站，行走欣澳至東涌的免費接駁巴士已停止運作

．輕鐵705, 706及751P線暫停，所有輕鐵車輛將不經翠湖及友愛站