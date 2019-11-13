田北辰將函韓正林鄭　促設獨立調查委員會 (23:03)

田北辰將在致韓正的信中表示，對暴力示威者，必須以最嚴正的態度果斷執法，不容姑息，以法治手法止暴制亂，但事實上社會仍有很多和平理性的市民對政府有訴求，需要正視。他指出，多個調查都指出，超過八成市民要求成立獨立調查委員會，市民所指的獨立調查委員會，絕非針對某一成因或組織，而是全面調查風波的來龍去脈，包括政府、示威者、警方、網上平台、外部勢力等在事件的角色和責任，香港年輕人為什麼會成為施行暴力者等，這些資料對香港的長治久安極為重要。

他又說，林太一直希望以監警會解決問題，但監警會就事件邀請的國際專家小組最近提出的意見是「監警會的調查權力及範圍有結構限制；監警會缺乏調查權力，不足以應付反修例事件的規模。另由獨立機構深入調查，將更令人信服」。他說，可見國際專家的專業意見與大部分市民訴求一致，認同成立獨立調查委員會。

他指出，政府亦曾經稱事件平息前難以考慮成立獨立調查委員會的訴求，有建議指政府可以先承諾事件平息後成立獨立調查委員會，對局勢將會大有幫助。

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