田北辰將函韓正林鄭　促設獨立調查委員會 (23:03)

港區全國人大代表田北辰今日（13日）表示，香港過去兩日進入前所未有的瘋狂狀態，市民上班上課受阻，又擔心上街會有生命危險。他重申，政治問題應該政治解決，不應單靠警隊，成立獨立調查委員會的建議得到廣大市民支持。他說，將於今日或明日（14日）以人代身分去信特首林鄭月娥及主管港澳事務的國務院副總理韓正，說明香港最新進展及監警會調查權力有限。
田北辰將在致韓正的信中表示，對暴力示威者，必須以最嚴正的態度果斷執法，不容姑息，以法治手法止暴制亂，但事實上社會仍有很多和平理性的市民對政府有訴求，需要正視。他指出，多個調查都指出，超過八成市民要求成立獨立調查委員會，市民所指的獨立調查委員會，絕非針對某一成因或組織，而是全面調查風波的來龍去脈，包括政府、示威者、警方、網上平台、外部勢力等在事件的角色和責任，香港年輕人為什麼會成為施行暴力者等，這些資料對香港的長治久安極為重要。
他又說，林太一直希望以監警會解決問題，但監警會就事件邀請的國際專家小組最近提出的意見是「監警會的調查權力及範圍有結構限制；監警會缺乏調查權力，不足以應付反修例事件的規模。另由獨立機構深入調查，將更令人信服」。他說，可見國際專家的專業意見與大部分市民訴求一致，認同成立獨立調查委員會。
他指出，政府亦曾經稱事件平息前難以考慮成立獨立調查委員會的訴求，有建議指政府可以先承諾事件平息後成立獨立調查委員會，對局勢將會大有幫助。
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