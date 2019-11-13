中大學生會長覆核警擅闖校園　官拒批臨時禁制令 (21:10)

【19:40】警方與示威者昨日（13日）在中文大學爆發激烈衝突。中大學生會會長蘇浚鋒今日（14日）入稟高等法院，申請司法覆核有關警方無合法理由及手令下數次進入校園的決定，以及前兩日在校內使用水炮車、催淚彈等決定，另要求法庭頒下臨時禁制令，並稱事件關乎公眾利益，中大學生打算長期抵抗警方內進，當中更有人準備犧牲性命。

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申請人為蘇浚鋒，答辯人為警務處長。入稟狀列出，申請方要求司法覆核警方在沒有合法理由及手令下，在2019年10月6日、11月7日、11日及12日進入中大校園的決定，以及在11月11及12日沒有合法理由下在校內使用催淚彈、橡膠子彈、群眾管理車輛等裝備的決定。

申請方指出，警方上述決定不合憲及不合法，違反《基本法》29條賦予香港居民的住宅和其他房屋不受侵犯，禁止任意或非法搜查、侵入居民的住宅和其他房屋；以及違反《人權法案》第14條所列明「任何人之私生活、家庭、住宅或通信，不得無理或非法侵擾，其名譽及信用，亦不得非法破壞」。

申請方認為，校園由中大管理及擁有，更是眾多中大學生的第二個家。綜合證據顯示，警方在11月6及7日曾在沒有手令下進入校園，但警方未有特定的拘捕人物，可見警方欠缺合法理由進入中大。即使警方可根據《公安條例》停止、解散中大內的集會，但只限於公眾集會。

申請方另要求頒下臨時禁制令，並引用昨日（12日）學生與警方在校園發生激烈衝突為例，認為事件與公眾利益有關，要求法庭即時頒下臨時禁制令，又形容事態緊急，警方有可能今日再次嘗試進入校園，有證據顯示中大學生將會長期留守，抵抗警方內進，當中有人不顧個人安危，更準備犧牲性命。

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