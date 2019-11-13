插班生被同學原子筆劃傷臉　被告否認傷人罪 (19:17)

菲律賓籍的17歲被告DELFINO Aramiz Julyan Zita否認於今年4月11日，在跑馬地玫瑰崗學校地下男更衣室內非法及惡意傷害蔡澤森。

控方傳召事主蔡澤森，他供稱案發時就讀中四，15歲前一直在內地就學，去年才來港插班。他聲稱本身與被告不相熟，今年4月9日放學後碰見被告，被告突然罵他「X你老母」，兩人其後口角，繼而動武，事主被打至眼鏡飛脫，兩人最後在朋友調停下各自離開。

事主續稱，兩日後即案發當日，他在校內再碰見被告。由於認為朋友Ameermoaaz英文較好，而被告不太懂廣東話，遂叫朋友上前問被告當初為何動武。事主形容，被告當時態度囂張，兩人因此再度口角，此時事主看見被告用手在他面前揮動兩下，他感到有硬物劃過其臉頰並感冰冷。

事主其後得悉自己流血，照鏡才發現傷及臉頰，腦海頓時一片空白，須送院治理。

辯方盤問事主時，透露其友人Ameermoaaz一直欺凌被告，被告更曾遭欺負至由校方護送離校，因此反問事主是否叫Ameermoaaz幫他復仇打被告。事主否認，又指不知道被告遭欺凌。辯方又指出，被告說「X你老母」其實只在練習廣東話，事主不接受此說法。案件明續審。

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