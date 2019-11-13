警詳述中大衝突事件時序　謝振中：暴徒反口違承諾　大學成「兵工廠」 (19:08)

警察公共關係科總警司謝振中稱，昨晚約9、10時，警方希望和平解決事件，已表明正安排撤退，但暴徒仍不斷投汽油彈和射弓箭，警方撤離二號橋後，暴徒仍在橋上燒雜物及向吐露港公路投擲汽油彈等，「明明承諾警察離開的前提，是暴徒不要向橋下扔雜物，結果呢？……根本反口的，不是警察，是暴徒。校方作出擔保，我們給予校方足夠空間兌現承諾，但最後都一一落空」。

謝振中反問為何大學成「兵工廠」

謝振中又稱，警方與市民一樣感到痛心，反問為何大學內會有人以弓箭或信號彈擲向警察，為何大學是教育的地方，卻變成「兵工廠」，有數百個汽油彈在內。他說，警方執法不是看地方，而是看哪裏有人犯法，警方不會針對大學執法，而是因為有很多暴徒在相關地方作違法活動。

以下為汪威遜所述的時序：

周一（11日）晚上

警方見情況冷靜下來，曾一度離開現場，讓現場繼續自然運作。

周二（12日）早上

食環署清理現場路段時，被暴徒攻擊，警方因此再次到現場處理，在二號橋設立防線，禁止再到該處。當時能及時制止，不讓暴徒上二號橋，以令吐露港公路能暢順運作。

下午2時

警方與暴徒已對峙一段時間，校方曾有代表與警方聯繫，問警方能否撤離二號橋。警方與校方有協議，只要暴徒不再上橋，向下扔雜物，警方可以撤離到橋的後方。不過，當校方代表返回與暴徒討論時，暴徒即時違反承諾，向警方防線步步進逼，警方當時在沒選擇下，唯有使用催淚煙，並多番警告，要求不要再向警方防線進攻，因警方只是要堅守防線。

暴徒行動沒有停止，並向警方投擲磚頭及大量汽油彈，警方在沒選擇下進行拘捕行動，拘捕了數人。

下午5時

中大校長段崇智曾與警方溝通，在場指揮官清楚表明警方完全可以移離防線到橋尾，只要學生及校方承諾不要再於橋上投下雜物，危害他人生命安全，警方絕對可以撤離。

不過，當段崇智返回與學生溝通，段與學生轉身想再與警方傾的時候，警方看到有學校職員叫其他暴徒不要跟隨着，但當時有暴徒手持電鋸及未點燃的汽油彈，向警方防線繼續前進。警方曾即時給予警告促勿再接近防線，因為這不是討論的適當方法及時間，其時有人在山坡上向警方投擲硬物，警方在無可選擇下曾向山坡使用催淚煙，而正在前進的學生亦向警方使用汽油彈，所以警方再用武力驅散。

晚上9時

警方與校方曾達成承諾，警方願撤離，只要暴徒不再用汽油彈，惟當時使用汽油彈情況沒有停下來；警方仍嘗試後退，否則無法給予校方與學生討論空間，而暴徒繼續用硬物、弓箭、燃燒彈、信號彈向警方攻擊，警方在無可選擇下使用催淚煙驅散。在此危險情況下，警方曾召喚人群管理特別用途車到現場協助，主要是為了讓警方安全撤離。

晚上10時

警方離開。