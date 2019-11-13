中大學期提早結束　外地生紛紛撤離　 (18:56)

來自台灣、就讀建築系三年級的陳姓男同學表示，由於太危險，昨晚向陸委會發出請求，今晚會乘坐由陸委會安排的班機回台，預料這兩個星期都會先留台灣，未知本學期會否再回港。

理學院二年級內地生Nick表示，知道學期已經結束，所以馬上收拾行李與同學一起離開，要連夜趕返深圳。他說，不知道昨晚的情況，因為住在後山，但可想像情況「蠻激烈的」。他又說，自己沒有看微博、微信上的信息，與今早坐水警輪離開的同學沒有關係，而且到深圳後不會入住由中聯辦安排的宿舍，因為老家不在那兒，會看情況坐高鐵回鄉。

另外，美國來港的4名交換生今日亦撤離中大，當中包括美籍及新加坡籍學生，其中一人表示，其大學強烈建議他們離開校園，他們今晚會到廸士尼附近酒店入住，明日（14日）到機場乘飛機離港。

就讀電腦工程系四年級的印度留學生Ajay表示，知道昨晚警方與學生的衝突相當緊張，不少本地生都去到衝突現場幫忙，但他個人並沒有見到衝突場面或有人受傷，昨晚留在宿舍房間不敢外出。Ajay表示，其父母建議他離校，他今晚會先留校，明日會離校但未知在哪留宿。另外，Ajay表示，如學校安排網上課程，他會馬上離港。

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