元朗輕鐵路軌被填水泥破壞　港鐵加緊清理雜物維修 (18:27)

大批示威者昨晚在大馬路一帶聚集，焚燒輕鐵設施，警方多次施放催淚彈，雙方對峙至今日（13日）凌晨時分。衝突間多人在行人路掘走多塊磚頭，本報記者下午3時半起到輕鐵元朗段7個車站巡視，其中水邊圍、豐年路、康樂路及大棠路均受到破壞；康樂路及大棠路兩個車站的路軌被人以水泥堵塞。

港鐵人員由凌晨4時起已開始清理路軌雜物，記者今午到場時仍有10多名人員在大棠路站以鐵筆撬走水泥，現場亦有兩桶裝起的水泥及碎磚塊，清理期間塵土飛揚，人員均需帶上口罩。另外4個車站用來分隔輕鐵路軌及車輛行車路的「硬膠護壆」亦有多處被剷起，遺下大量固定路壆鐵釘組成「鐵釘陣」。

另外，大馬路兩旁的行人路大片磚頭被剷起，現場遺留大片沙石，行人步行時小心翼翼。元朗大馬路市面亦較平日冷清，多間食肆商店未有營業，其中豐年路的元朗廣場今日亦關門。

本身是車長的香港鐵路公司員工協會主席杜廣仁受訪時稱，輕鐵路軌若有異物，列車很容易出軌，因此人員須小心清理清除，同時要確保路軌在清理期間不會被破壞，否則全條路軌更換會更麻煩，他說，難以估計復修時間。

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