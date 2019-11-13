李家超：擬委「特別職務警察」支援警防暴　 (18:12)

急切質詢由教育界議員葉建源提出，他質疑過去數日警方強攻大學校園、視學生為敵人、過分使用催淚彈，他認為警方執法可以更合理，如申請搜查令，他說，昨晚中大收集到逾2000個催淚彈殼（警方記者會表示昨全日發射逾1500枚），他問「為何要這樣對中大，這是否有效方法平息民憤？」

李家超回應時重申，如無人犯法，不需要警方執法，當日在中大天橋，有暴徒擲物件落馬路，非常危險，故警方要控制該橋，但警方在控制橋後受到襲擊，包括被擲磚和被擲200個汽油彈。他強調，無一個地方是法外之地，不論是大學、學校，有人襲擊警務人員就是犯法行為。他批評，若以言論合理化犯法行為，是推人往暴力深淵。

教育局長楊潤雄回應時提及局方宣布明日停課的決定。他說，今日交通出現混亂，如鐵路等公共交通不能正常運作，今早已提醒家長可因應情況決定子女是否適合上學。他表示，局方一直監察狀況，部分鐵路停止運作，而路面上亦有不同狀況，如校巴被噴漆、影響車內學生安全；有校長說收到恐嚇，若學生繼續上課，有人會包圍學校，故教育局綜合情況後，決定停課一日，局方會繼續監察情況，他又呼籲公眾千萬不要針對學校。