【1113三罷．大學】多間大學周四停課　浸大本學期餘下課堂暫停當面授課 (17:25)

【17:25】對於有大專學界決定終結學期或停課，葉建源表示尊重他們的決定，現時情況混亂，因為政府未能為平息民憤、提出完整對策，只依靠警隊。他促請政府正面回應警暴等問題，若問題不解決，會影響社會各個方面。

【17:00】浸大校長錢大康今午向學生及教職員發電郵，宣布從明日（14日）起，本學期餘下兩周的課堂，將會暫停在校內當面授課，改以網上授課，或將課堂延期。例如，若網上授課不可行，課堂將延至下學期初；又或由教師與學生經協商的形式進行。

理大宣布明日繼續停課，稱為保障學生及教職員的安全，取消本周一至下周一（14日至17日）所有課堂。各學系會按情況為學生提供網上學習支援。

恒生大學亦宣布，基於社會狀況及交通考慮，周四至周六（14日至16日）的課堂將會取消。

樹大停課 畢業典禮延期舉行

樹仁大學校長胡懷中向同學、校友及教職員發信，表示現時社會形勢未有迹象降溫，示威者與警方衝突更趨激烈，過去數日多處出現衝擊及混亂，校方唯有作出停課的決定，亦無奈宣布延遲原訂於下周舉行的第45屆畢業典禮。

胡懷中在信中稱，過去數月，驚覺運作多時的社會制度失序失效，大眾長期認可之系統不堪衝擊。這片土地或許不復從前，但社會如能凝聚共識、求變更新，努力耕耘，仍然可以有一番新景象。他說︰「眾生萬物皆有脆弱的時刻，面對逆境艱難困惑，唯有倚靠人性光輝，才能穿越黑暗，覓得前路。」