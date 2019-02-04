【1113三罷．大學】中大第一學期結束　浸大科大本學期餘下課堂取消當面授課 (18:34)

【18:34】中大本學年第一學期即時結束

中大宣布本學年第一學期結束。中大表示，鑑於蔓延全港的社會運動持續升溫，嚴重影響公共交通服務，校園多處地方及設施被嚴重損毁，即時結束2019至20年度第一學期，並即時取消所有在大學本部進行的課堂，包括本科生及研究生科目，直至2020年1月6日第二學期開始。大學將成立特別小組處理有關第一學期科目評核以及學習支援的詳細安排。

至於在大學本部以外地方進行的教與學活動如醫學院的臨牀課堂，以及在中環美國銀行中心進行的課堂，有關學系或學院將另行作出宣布。

中大又宣布，為確保學生和教職員的安全，所有部門周四至周五（14日至15日）暫停運作。除提供緊急及維修工作的人員並在情況許可外，所有教職員均毋須回校。

因應校園現時狀況，居住於校園的同學如果需協助，可與相關書院及研究院聯絡。

【17:25】對於有大專學界決定終結學期或停課，葉建源表示尊重他們的決定，現時情況混亂，因為政府未能為平息民憤、提出完整對策，只依靠警隊。他促請政府正面回應警暴等問題，若問題不解決，會影響社會各個方面。

【17:00】浸大校長錢大康今午向學生及教職員發電郵，宣布從明日（14日）起，本學期餘下兩周的課堂，將會暫停在校內當面授課，改以網上授課，或將課堂延期。例如，若網上授課不可行，課堂將延至下學期初；又或由教師與學生經協商的形式進行。

科大也向學生發信表示，本學期餘下兩周半，在校內不會有當面授課或考試。課堂於下周起會以網上形式進行，考試安排由課程教授公布。

教大表示，未來三日（14至16日）將取消所有課堂及考試。各課程的導師將彈性處理餘下的課堂安排，包括改以網上學習及其他學習支援。

港大表示，周四至周六（14日至16日）所有課堂暫停，但辦公室會照常開放。

理大宣布明日繼續停課，稱為保障學生及教職員的安全，取消本周四至下周一（14日至17日）所有課堂。各學系會按情況為學生提供網上學習支援。

恒生大學亦宣布，基於社會狀況及交通考慮，周四至周六（14日至16日）的課堂將會取消。

樹大停課 畢業典禮延期舉行

樹仁大學周四至周六（14日至16日）將會停課。樹大校長胡懷中向同學、校友及教職員發信，表示現時社會形勢未有迹象降溫，示威者與警方衝突更趨激烈，過去數日多處出現衝擊及混亂，校方唯有作出停課的決定，亦無奈宣布延遲原訂於下周舉行的第45屆畢業典禮。

胡懷中在信中稱，過去數月，驚覺運作多時的社會制度失序失效，大眾長期認可之系統不堪衝擊。這片土地或許不復從前，但社會如能凝聚共識、求變更新，努力耕耘，仍然可以有一番新景象。他說︰「眾生萬物皆有脆弱的時刻，面對逆境艱難困惑，唯有倚靠人性光輝，才能穿越黑暗，覓得前路。」