醫護集會撐中大生　醫生返中大救援：逾百傷者多不敢送院 (16:50)

今日（13日）有至少兩間公立醫院醫護發起集會，包括作為中大醫學院教學醫院的威爾斯親王醫院，該院中午時段有約200名醫護集會，其間曾為反修例運動中的死傷者默哀一分鐘，又高呼「中大人，加油！」、「大學生，加油！」及「解散警隊，刻不容緩」等口號。

畢業於中大醫學院的劉醫生昨晚與醫護朋友趕返中大，為傷者提供救援，她心痛母校淪為「戰場」，「大學體育中心（U-Gym）很混亂，基本上與戰場沒有分別」。她指出，昨晚傷者眾多，目測過百名傷者接受急救，當中有人被胡椒彈、橡膠子彈及催淚彈等打中，導致皮膚灼傷皮膚及手部骨折，亦有人眼部受傷。

她說，傷者情緒激動，「全部都好驚，全身震晒、喊晒」，很多傷者不敢去醫院，她批評政府製造白色恐怖，令傷者不敢到急症室求醫。她又指出，昨晚回家後忍不住落淚，「中大是開開心心讀書的地方，我們會到U-Gym上體育堂 ，但這個很自由、很浪漫的地方變成戰場」。

正就讀中大的梁同學昨晚亦由威院趕往中大，惟交通嚴重擠塞花了3小時、晚上約9時才到達，他說，自己入住中大宿舍4年，想不到這個「家」會變成「戰場」，即使「 類比做六四事件都是一個恰當的比喻」。他認為警方以保護吐露港公路為由攻入中大不合理，武力亦不對等，認為警方如有清晰的拘捕目標，應循法律途徑申請搜查令，才能進入校園。

集會期間有市民拍手合應，高呼「支持醫護」，醫護以「支持市民」回應。此外，有「藍絲」中年女子近距離拍攝醫護，指罵醫護沒有為日前在馬鞍山被燒傷的男子發聲，醫護沒有阻止其拍攝，其後一起高叫「五大訴求，缺一不可」的口號，該女子未幾自行離開。被燒傷的男子當日被送往威院搶救，逾四成皮膚燒傷，並出現氣管水腫，醫護為其清創及插喉保命，目前留醫深切治療部，情況危殆。