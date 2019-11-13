「黎明行動」5人分別被控藏武器襲警等　一女生仍留院 (16:27)

被告馮朗濤（21歲）報稱店務助理，他被指在閣麟街美輪樓外管有一個鐵槌；被告陳志明（33歲）報稱運輸工人，他被指在德輔道中環球大廈外管有黑色帽、黑色頭套、3對勞工手套、5個口罩、3支鋁管、1支鐵筆等。馮朗濤被控一項管有攻擊性武器罪，陳志明則被控一項「管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用」罪。

報稱文員的被告李浩民（27歲）被指在畢打街會德豐大廈外襲擊警長X，他被控一項襲警罪，據悉他以雪糕筒擲向警長X。

另外，報稱學生的女被告馬麗雅（17歲）被指在銅鑼灣怡和街後巷管有一把鎅刀；報稱是學生的男被告羅卓峰（20歲）被指在柴灣茵翠街悅翠苑附近涼亭內攜有一把黑色槌及一支黑色雷射筆。馬麗雅被控一項管有攻擊性罪，羅卓峰則被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。

除馬麗雅仍然留院，上述其餘4人均獲以1000元至1萬元保釋外出，4人均須守宵禁令，他們的案件全部押後至明年1月8日再訊，以待警方進一步調查。

另外，來自內地的22歲運輸工人秦強，昨日（12日）零晨在中環永樂街被警方截停後，被揭發管有他人身分證，其後遭帶返中區警署，發現他身上管有一支胡椒噴劑。據了解，秦強因擔心近日示威活動，故此帶備胡椒噴劑傍身。他被控一項管有他人身分證及一項無牌管有槍械罪，不獲保釋，案件押後至12月27日再訊。