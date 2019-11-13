的士攔路司機被控阻差酒駕　城大女生涉藏作案工具 (15:46)

在路上橫泊的士的被告張錦運（66歲），被控各一項阻撓在正當執行職務的警務人員、襲警，指稱他在今年7月7日在彌敦道創興廣場外故意阻撓高級警司A及高級督察B，以及襲擊警長C；他另被控在呼氣中的酒精濃度超過訂明限制下駕駛汽車，指稱他同日同地在道路上駕駛一輛的士，而呼氣中的酒精比例是100毫升中有50微克，超過100毫升呼氣中有22微克酒精的規定。

據悉，被告駕駛的的士橫跨3條行車線，警方呼籲他離開但他拒絕，及後踢另一名警員小腿兩次，導致他擦傷和腫脹。警方與他交涉時，發現他身上散發酒氣，遂為他進行酒精呼氣測試，隨後把他拘捕。

另外，周一被捕的被告黃睿思（18歲）為城大一年級生，她被控管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用，指稱她今年11月11日黃大仙員佐級已婚人員宿舍外管有兩樽洗潔精、一樽煮食油、一柄槌、一紮索帶、一對氣體過濾面罩。據悉，她被警方截查及搜獲有關物品後，約早上7時半被捕。

案件押後至1月8日再訊，讓警方作進一步調查，包括化驗洗潔精及煮食油，以及索取法律意見。被告獲准以現金1萬元保釋，其間須守宵禁令及不得離港。