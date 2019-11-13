中大生控校內暴動等罪　4人准保釋　1人留院下午再訊 (14:57)

一被告被捕時後腦受傷 綁繃帶出庭

5名被告為中大學生，依次為劉晉旭（21歲）、護理系四年級生符凱晴（21歲）、三年級生高梓斌（21歲）、陳歷釋（18歲）及四年級生許貽顓（20歲）。許貽顓出庭時頭部綁有繃帶，據悉他被捕時後腦受傷，頭部須縫4針，背部亦被揮棍兩下而受傷。

控罪發生於本月11日，在中大環迴東路近「二號橋」，控罪指稱5人於與其他不知名者參與暴動；以及身處非法集會中，無合理辯解下利用口罩蒙面。符凱晴另被控管有攻擊性武器或其他適合作非法用途的工具，即一把螺絲批和一個槌子頭；許貽顓被控管有一把士巴拿。

4名被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後8星期，以待警方進一步調查，包括檢取錄影片段及錄取證人口供。控方不反對被告保釋，惟要求法庭頒布宵禁令。據了解，第二被告符凱晴被捕時，正處於另一案的警方保釋期間，她另涉8月25日在荃灣楊屋道非法集結。

署理主任裁判官高偉雄決定准4人以5000元現金保釋，符凱晴母親另以5000元作人事擔保，其間各人要遵守宵禁令、每周到警署報到3至4次、不准離港及須居於報稱地址。4人的案件押後至明年1月8日再訊。

逾300人到庭聲援，當中不少是中大學生，被告離開法院時有人高呼「光復香港」口號。