趙家賢左耳接駁失敗　耳廓壞死須移除 (13:44)

趙家賢表示，他於遇襲當晚深夜在東區醫院，由耳鼻喉專科醫生團隊進行長約3.5小時的左耳耳廓接駁手術。根據主診醫生描述，由於左耳約四分之三的耳廓被行兇者用牙齒咬斷及扯甩，嚴重破壞軟骨組織，醫生只能找到一條血管進行接駁。

趙家賢說，在留院一星期的治療中，被咬的耳廓在手術後日漸變為紫黑色，有壞死的情況。由於擔憂咬人者唾液細菌之感染及其他因素，醫生決定必須進行清創手術移除壞死耳廓，因此他的左耳在是次襲擊中遭受永久性創傷。他現須由護士定時清潔傷口，並待傷口癒合，才決定何種跟進治療最為合適。

他指出，相關案件已進入司法程序，他不便評論案情及行兇者背景。他重申，身為當區民選議員，當晚一心希望阻止區內有更多市民受傷，他再次譴責親政府的人意圖殺傷市民的暴力行為。他說，擔心嚴重死傷事件陸續有來，希望市民及年輕人保護自己，不能低估專權一方的暴力與險惡。

趙家賢正競逐連任太古城西區議員，同區另一候選人為經民聯丁煌。

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