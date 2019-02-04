【1113三罷．中環】防暴警鬧市武力驅趕市民　與示威者對峙　至少拘12人（短片） (15:22)

【15:22】防暴警暫時已撤走，仍有示威者佔據畢打街一帶路面。

【14:45】示威者在一間中銀分行拆圍板，拆出來後拿到馬路充當路障。另有示威者再於干諾道中設路障，干諾道中的西行方向行車線被堵。有人從天橋拋下紙皮。

【14:37】有警員舉槍對示威者，然後一邊舉槍一邊登上干諾道中的警車去。但有人指另有一批警車正開往現場。

【14:35】示威者轉入砵典乍街，防暴警停下築防線對峙，一度舉藍旗。防暴警和示威者先後走出干諾道中。

【14:27】警員退至德輔道中，示威者亦尾隨到德輔道中。

【14:19】一名中年外國人大罵防暴警，又以廣東話叫他們走，說防警察是「黑社會」，防暴警被罵後沿畢打街離開。

【14:10】有警車及警方白色小巴駛至，被捕者陸續被押上車。

【14:01】一批警察由皇后大道中跑出，與康樂廣場的一批警員包抄，圍捕位於畢打街的示威者。

【13:56】一名穿白色長袖恤衫、疑似保安在天橋上協助捉住一名女子，讓警察拘捕。

【13:50】示威者經畢打街往後走，警員防線在康樂廣場附近，雙方對峙中，現在有人大叫「防暴上咗豬嘴」。防暴警由康樂廣場前衝，沿畢打街拘捕多人。

【13:38】示威者防線往皇后大道中方向後退，一批防暴警衝前，將多人制服按在地上。其中一名女示威者被制服後，不斷大叫自己名字及讀香港大學法律系。

【13:21】有防暴警到交易廣場，揮警棍驅趕在場的市民，一名女子被制服，一名男子被打傷倒地，頭部流血，有市民為他止血。大批市民圍觀，情緒激動，防暴警揮警棍及舉胡椒噴霧指向市民。

【13:09】有示威者破壞交通銀行一間分行，玻璃被打碎，外牆被噴字，有設施被推倒破壞，有消防員到場。

【12:37】示威者用磚塊堵塞干諾道中一段路面。遮打道亦有人設路障。德輔道中的磚陣已延綿20多米。

【12:16】聚集人數已有過百人，有示威者走出畢打街及德輔道中一段行車路，用雪糕筒及磚頭作路障，車輛未能前進，現場交通擠塞。

【12:03】有市民響應「和你Lunch」行動號召，畢打街兩側行人路有數十人聚集並高叫口號。