李家超：本港無法外之地　大學不例外　不應滋生暴力 (12:57)

對於昨日警方進入中大校園執法，李家超稱，昨有暴徒佔據中大二號橋，向橋下高速公路投擲雜物，此舉可能引致嚴重傷亡交通事故，因此警方必須控制該條橋。而警方控制二號橋後曾被襲擊，包括被擲汽油彈，警方必須作出相應部署及採取適當行動，以保障整體公共安全及整體情況。

至於晚上中大校長段崇智到場斡旋，其間警方仍施放多枚催淚彈，李家超說當時校長身後有暴徒手持攻擊性物件，警方必須確保整體情況安全並採取適當行動，減除威脅。

李家超表示，各間大學有辦公室受破壞，並發生毆鬥事件，稱大學不應滋生暴力，促請各界適當誘導不同的人，尤其是對學生，使學校回歸成為教育的地方。

張建宗表示，昨日全港逾30處地方出現暴力和破壞事件，有列車被縱火、行駛期間被擲汽油彈，道路亦嚴重受阻，政府極度關注。他強調，不論目的為何，使用暴力不會有出路，亦不會得逞，呼籲市民向暴力說不。他重申，政府會全力止暴制亂，全力支持警隊果斷執法。

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