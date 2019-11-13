【1113三罷．各區】示威者浸大外堵路　持槍解放軍軍營內巡邏 (18:43)

【18:41】紅磡連接理大天橋上繼今早再有示威者將盆栽、雪糕筒等雜物投擲在康莊道，往紅隧入口方向僅剩一條行車線可通過。

【17:43】解放軍東九龍軍營內解放軍於天台用望遠鏡觀察外面情況。

【17:39】港鐵大學站路軌起火，有黑衣人走進路軌範圍。

【17:34】九龍塘聯合道防暴警撤退。大埔太和路有大批示威者聚集，防暴警施多枚催淚彈驅散。

【17:29】約40名防暴警到浸大校園外，現場氣氛緊張，防暴警其後後退返回警車，地面示威者現時只有百餘人，有人於浸大天橋防守，有示威者爬上橋頂，躲在傘陣後。現場有人呼籲勿走到聯福道及行近軍營。警車尚未駛走。

【16:50】示威者於九龍塘窩打老道設路障期間，解放軍東九龍軍營內有4名身穿防暴裝的解放軍手持丫叉、槍支等，沿着營內近窩打老道巡邏戒備，示威者與解放軍只是一網之隔。

【16:46】港鐵表示，今午近4時再有暴徒闖入上水站縱火，昨晚（12日）一輛停在上水站的東鐵線列車曾被縱火。

【16:45】九龍塘防暴警全部撤走後，示威者再於窩打老道放置鐵馬，浸大天橋及路面同樣設了屏障。

【16:37】大埔太和路有示威者縱火燒路障，消防員到場滅火。

【16:02】防暴警到九龍塘窩打老道與聯合道交界時，示威者已全部散去，防暴警清理路障約15分鐘後，部分收隊離開，現場只餘6輛衝鋒車在場戒備。

【15:43】九龍塘窩打老道往獅子山隧道行車天橋來回4條行車線滿佈磚頭、鐵馬、竹枝等路障，車輛無法前行。香港科技園公司行政總裁黃克強下車自行清理部分路障，並表示對示威者封路極之不滿。隨後有14輛警車到場，約50名防暴警下車。

【15:33】大埔太和路有示威者堵路，防暴警到場施放多枚催淚彈。

【15:21】約50名示威者於九龍塘聯合道與窩打老道交界加建路障。

【14:19】九龍塘示威者於聯合道及浸大校園門外加建2米高膠圍欄路障。

【13:58】西灣河愛信道及太安街路面滿佈磚頭等路障。

【13:49】1時許，上水有示威者聚集，防暴警在上水廣場天橋向下施放多枚催淚彈。

【13:34】九龍塘有示威者進入又一城，向商場內的聖誕樹裝飾投擲燃燒彈，聖誕樹再度起火，冒出大量濃煙，示威者逗留約5分鐘後離開。商場職員從地下及2樓拉喉向聖誕樹射水，約2分鐘後消防員到場，火警現已熄滅。

【12:59】九龍塘示威者移除窩打老道往獅子山隧道方向快線的路障，予香港浸信會醫院緊急車輛出入。

【12:51】九龍塘聯合道有示威者破壞交通燈，約10分鐘後四散。

【12:44】九龍塘有示威者於添福道與窩打老道交界，以及在聯合道以磚頭及鐵欄等設路障，現時可進入浸大及城大宿舍範圍的路口已全被路障堵塞。

【12:07】元朗青山公路元朗段附近一名穿白衣男子被防暴警帶走。

【11:52】防暴警於西灣河成安街拘捕了兩名黑衣青年。

【11:54】元朗阜財街防暴警同時舉藍旗、黑旗及橙旗。

【11:36】元朗阜財街防暴警舉藍旗。

【11:10】元朗大馬路遍布磚頭等雜物，有市民於現場聚集大叫「黑警」等，防暴警到場舉黑旗及橙旗。

【09:16】旺角彌敦道防暴警一度舉藍旗，有市民協助防暴警清理路障，並對警員說加油。

【08:52】今早7時許，有示威者於旺角彌敦道堵路，有市民清理路障，被戴口罩市民指罵「咁鍾意返工！」隨後有防暴警到場，防暴警激動地表示「條路邊個整呀，暴徒整呀，諗清楚邊個破壞到咁樣！」市民回應「有因有果」。

相關報道：

【交通消息．不斷更新】

【大學衝突．不斷更新】