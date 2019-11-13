【1113三罷．各區】又一城聖誕樹再被縱火　防暴警上水施催淚彈 (14:24)

【14:19】九龍塘示威者於聯合道及浸大校園門外加建2米高膠圍欄路障。

【13:58】西灣河愛信道及太安街路面滿佈磚頭等路障。

【13:49】1時許，上水有示威者聚集，防暴警在上水廣場天橋向下施放多枚催淚彈。

【13:34】九龍塘有示威者進入又一城，向商場內的聖誕樹裝飾投擲燃燒彈，聖誕樹再度起火，冒出大量濃煙，示威者逗留約5分鐘後離開。商場職員從地下及2樓拉喉向聖誕樹射水，約2分鐘後消防員到場，火警現已熄滅。

【12:59】九龍塘示威者移除窩打老道往獅子山隧道方向快線的路障，予香港浸信會醫院緊急車輛出入。

【12:51】九龍塘聯合道有示威者破壞交通燈，約10分鐘後四散。

【12:44】九龍塘有示威者於添福道與窩打老道交界，以及在聯合道以磚頭及鐵欄等設路障，現時可進入浸大及城大宿舍範圍的路口已全被路障堵塞。

【12:07】元朗青山公路元朗段附近一名穿白衣男子被防暴警帶走。

【11:52】防暴警於西灣河成安街拘捕了兩名黑衣青年。

【11:54】元朗阜財街防暴警同時舉藍旗、黑旗及橙旗。

【11:36】元朗阜財街防暴警舉藍旗。

【11:10】元朗大馬路遍布磚頭等雜物，有市民於現場聚集大叫「黑警」等，防暴警到場舉黑旗及橙旗。

【09:16】旺角彌敦道防暴警一度舉藍旗，有市民協助防暴警清理路障，並對警員說加油。

【08:52】今早7時許，有示威者於旺角彌敦道堵路，有市民清理路障，被戴口罩市民指罵「咁鍾意返工！」隨後有防暴警到場，防暴警激動地表示「條路邊個整呀，暴徒整呀，諗清楚邊個破壞到咁樣！」市民回應「有因有果」。

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