教育局宣布周四停課　理大取消本周課堂 (14:40)

【14:12】教育局宣布，因應當前及可預計的交通狀況，以及全港學校的整體匯報，全港學校（包括幼稚園、小學、中學及特殊學校）將於明日星期四（14日）停課，以策安全。

【13:55】教育局今晨（13日）宣布，因應今日交通及突發事故情況，學生家長可視乎情況，自行決定子女是否上學，被批評是推卸責任，罔顧學生安全。教育局長楊潤雄今早見傳媒，他重申，政府作決定，是以學生安全為首要考慮。

楊潤雄表示，早上各區交通受不同程度影響，如有地區仍能安全上學，希望該區學生能上課，因此局方今早決定，家長考慮其附近交通情況後，自行決定其子女是否上學。局方會繼續與教育界及學校保持聯絡。

【11:02】各區衝突連日持續，教聯會呼籲學校因應情況自行宣布停課；教協譴責政府失責，拒絕宣布停課。

教聯會表示，政府不宣布全港停課，令學校陷於兩難局面，教聯會對此表示遺憾。該會呼籲學校盡最大努力維持正常運作，但應以學生安全為首要任務，因應情況自行宣布停課。

教協指出，昨晚（12日）及今日（13日）凌晨全港各區有嚴重衝突，政府不聞不問，置全港師生安全於不顧；就是否繼續上課的安全，遲至上午7時半大部分學生已出門時，才發出一個要家長學生自行決定的卸責通告，全港學校師生須自行透過重重繁複機制、通訊網絡決定及發布停課信息。教協呼籲學校以師生安全為首要考慮，安排停課直至師生可以安全回校。

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