教育局宣布周四停課　中學校長會籲停課兩日 (17:15)

他說，教協今早短短數小時收集到1379名前線教師回應，96.7%表示非常不滿教育局做法，要求教育局道歉，承認判斷、做法有錯。他重申，教協堅持非暴力立場，而警方濫暴是社會矛盾的核心，但教育局仍盲目為警方護航，令人失望。

【16:45】香港中學校長會歡迎教育局的決定，但促請教育局宣布全港學校暫時停課至周五。中學校長會主席鄧振強指出，學界從6月至今一直緊守崗位，希望保障學生身心安全，盡最大努力維持校園環境安寧，但經歷這三天社會混亂，「學界已經頂唔住啦」。他認為教育局今正式宣布停課，可見現時社會局勢惡化。他說，街頭衝突未見緩和，建議教育局及早宣布暫時停課至少兩日，即停課至周五（15日），讓家長可預早準備。他又指出，下周情況仍屬未知之數，但建議教育局若決定停課，宜及早通知，不要讓原已惶恐的家長匆忙籌劃。

中學校長會義務總幹事黃謂儒指出，今早於開課前已有逾百間中學決定停課：如沙田區共47間中學，當中37間停課；九龍城區共34間中學，當中23間停課；觀塘區共33間中學，當中有19間停課。他說，教育局日前稱學校運作正常，但實際上學校均未能正常運作。他認為教育局讓學校、家長自決，是推卸責任，學校只有該校或該區的片面資訊，而政府比學校掌握更多情報，就保障學生安全，理應責無旁貸。

【14:12】教育局宣布，因應當前及可預計的交通狀況，以及全港學校的整體匯報，全港學校（包括幼稚園、小學、中學及特殊學校）將於明日星期四（14日）停課，以策安全。

【1113三罷．大學．不斷更新】

【13:55】教育局今晨（13日）宣布，因應今日交通及突發事故情況，學生家長可視乎情況，自行決定子女是否上學，被批評是推卸責任，罔顧學生安全。教育局長楊潤雄今早見傳媒，他重申，政府作決定，是以學生安全為首要考慮。

楊潤雄表示，早上各區交通受不同程度影響，如有地區仍能安全上學，希望該區學生能上課，因此局方今早決定，家長考慮其附近交通情況後，自行決定其子女是否上學。局方會繼續與教育界及學校保持聯絡。

【11:02】各區衝突連日持續，教聯會呼籲學校因應情況自行宣布停課；教協譴責政府失責，拒絕宣布停課。

教聯會表示，政府不宣布全港停課，令學校陷於兩難局面，教聯會對此表示遺憾。該會呼籲學校盡最大努力維持正常運作，但應以學生安全為首要任務，因應情況自行宣布停課。

教協指出，昨晚（12日）及今日（13日）凌晨全港各區有嚴重衝突，政府不聞不問，置全港師生安全於不顧；就是否繼續上課的安全，遲至上午7時半大部分學生已出門時，才發出一個要家長學生自行決定的卸責通告，全港學校師生須自行透過重重繁複機制、通訊網絡決定及發布停課信息。教協呼籲學校以師生安全為首要考慮，安排停課直至師生可以安全回校。

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