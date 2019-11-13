【1113三罷．大學】示威者中大練習擲樽 (23:24)

【23:24】有學生於崇基學院行政樓外（近崇基門）以磚頭及水泥建造3面逾5呎高「城牆」，現場組成人鏈，把今日群眾捐入中大的物資由校門外傳送入校內。

【21:56】中大先後有示威者在一號橋向東鐵大學站路軌縱火，以及在二號橋拋雜物到吐露港公路。

【19:45】中大夏鼎基運動場晚上有學生練習擲樽。

【18:33】香港大學站C出口有示威者設傘陣及以雜物設路障。

【17:45】中大下午發聲明，對昨日發生連串衝突、暴力及違法行為深表遺憾，並予以強烈譴責，強調學校有責任保障校園內所有教職員及學生的安全，絕不容許任何形式的暴力或危害他人安全的行為。任何人如意圖利用中大校園作任何違法或暴力行為，校方必須按大學既定守則及法例，維護校園及所有教職員和學生的安全。

中大表示，校長及校方高層昨日多次嘗試調停及談判，最終都因示威者與警方持續對峙而不果。對於對峙及衝突過程中，警方多次發射催淚彈及橡膠彈等，導致校內多人受傷，大學深表遺憾及歉意。

校方稱，昨晚段崇智校長親身到警署了解被捕中大學生的情況，3名學生已獲保釋並獲安排醫療及法律協助。大學會繼續為其他受傷教職員及學生提供協助。

【16:58】浸大正門地面的磚頭被人掘出，堆放一起。

【15:31】港大澄清警方擬進入校園傳聞

香港大學發言人回應傳聞有關警方擬進入校園的報道，稱校方一直與警方保持溝通。根據與警方協定的機制，警員在校園有任何行動前，會先知會大學。到目前為並沒有收到警方任何涉及校園的行動計劃。

【12:46】在窩打老道與聯合道交界，有示威者搬鐵欄等設置路障。

【12:43】今日中午，仍有約30名黑衣人駐守在昨日的「戰場」中大二號橋，他們站在長梯上觀察警察動向，橋頭的地上佈滿磚頭、雜物等路障。由於中午天氣炎熱，黑衣人在橋上撐起多把傘，又互相提醒要補充水分，不要中暑。

就讀公開大學一年級的MK（化名）由昨日傍晚開始駐守二號橋，他表示現在繼續駐守是為了不讓警察入校。他說，今早曾在橋上擲磚頭到吐露港公路，因為想「製造藉口予不能罷工的人」，啟動長期罷工；強調會在車輛通過後才擲磚，沒有傷人。他說，過去遊行、激烈示威都試過，但政府仍沒回應訴求，希望長期罷工能起作用。

中大校園內多處都有路障，滿地都是雜物，校園一片凌亂，仍殘留昨日「戰後痕迹」。在港鐵大學站附近，示威者設物資站。今日中大校園內沒有飯堂營業，物資站負責人表示有熱心市民送來100多個熱食飯盒，不消一分鐘便「掃光」，「昨日開始校內只得乾糧及杯麵，有熱食大家很開心」。

【11:24】有示威者於連接理工大學的天橋上向紅隧九龍出入口康莊道路面投擲雜物，現場交通擠塞，天橋往港鐵紅磡站出入口亦已被雜物堵塞。

【10:56】有直升機於城大宿舍範圍上空盤旋，約十分鐘後離開。

【10:48】城市大學及浸會大學附近有示威者搬物堵路。城大宿舍前方的歌和老街有示威者從一個油站搬出物品，放置馬路上作路障。浸大校園前方的窩打老道及歌和老街交界，也有大批物件被放置馬路中間。另有直升機在上方盤旋。

【07:55】黎明時分，中大二號橋仍有人群聚集，部分人席地而睡。吐露港公路仍然封閉，較早前有警車駛經，有警員下車，未幾即折返離去。另有私家車曾衝開路障，有示威者追至打碎其車窗玻璃。

【01:49】有蒙面者到大學站縱火，以及破壞港鐵車廂的玻璃窗。

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