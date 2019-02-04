【1113三罷．大學】數十人駐守中大二號橋　公大學生︰向橋下擲磚為「啟動長期罷工」 (14:39)

【14:39】理大宣布明日繼續停課，稱為保障學生及教職員的安全，取消本周一至周四（14日至17日）所有課堂。各學系會按情況為學生提供網上學習支援。

【12:43】今日中午，仍有約30名黑衣人駐守在昨日的「戰場」中大二號橋，他們站在長梯上觀察警察動向，橋頭的地上佈滿磚頭、雜物等路障。由於中午天氣炎熱，黑衣人在橋上撐起多把傘，又互相提醒要補充水分，不要中暑。

就讀公開大學一年級的MK（化名）由昨日傍晚開始駐守二號橋，他表示現在繼續駐守是為了不讓警察入校。他說，今早曾在橋上擲磚頭到吐露港公路，因為想「製造藉口予不能罷工的人」，啟動長期罷工；強調會在車輛通過後才擲磚，沒有傷人。他說，過去遊行、激示示威都試過，但政府仍沒回應訴求，希望長期罷工能起作用。

中大校園內多處都有路障，滿地都是雜物，校園一片凌亂，仍殘留昨日「戰後痕迹」。在港鐵大學站附近，示威者設物資站。今日中大校園內沒有飯堂營業，物資站負責人表示有熱心市民送來100多個熱食飯盒，不消一分鐘便「掃光」，「昨日開始校內只得乾糧及杯麵，有熱食大家很開心」。

【11:24】有示威者於連接理工大學的天橋上向紅隧九龍出入口康莊道路面投擲雜物，現場交通擠塞，天橋往港鐵紅磡站出入口亦已被雜物堵塞。

【10:56】有直升機於城大宿舍範圍上空盤旋。

【10:48】城市大學及浸會大學附近有示威者搬物堵路。城大宿舍前方的歌和老街有示威者從一個油站搬出物品，放置馬路上作路障。浸大校園前方的窩打老道及歌和老街交界，也有大批物件被放置馬路中間。另有直升機在上方盤旋。

【07:55】黎明時分，中大二號橋仍有人群聚集，部分人席地而睡。吐露港公路仍然封閉，較早前有警車駛經，有警員下車，未幾即折返離去。另有私家車曾衝開路障，有示威者追至打碎其車窗玻璃。

【01:49】有蒙面者到大學站縱火，以及破壞港鐵車廂的玻璃窗。

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