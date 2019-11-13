警入中大執法　學生會長今申臨時禁制令 (10:56)

蘇浚鋒稱，據他了解，警方沒表明要搜查校園內的宿舍，但不斷「有意無意或故意走進中大範圍內」，形容警方昨日在沒示威者聚集的情況下，先進入夏鼎基運動場附近，令部分中大學生受到挑釁，批評責任在於警方。

就校方昨派員與警方協調，及校長段崇智親身到場的做法，蘇浚鋒認為，校方可更積極調停事件和處理警暴問題，又指段崇智昨只到場處理調解工作，當時手無寸鐵，惟警方仍向他施放催淚彈，反映警方違反承諾、喪心病狂，完全不理會對象便胡亂使用武器。他希望校方能繼續支持學生，為學生提供醫療、法律等協助。

蘇浚鋒又批評，警方在facebook專頁上雖表明會撤離，惟仍不斷加派人手和水炮車到場，甚至對學生發射顏色水，完全違反其聲明內容，看不到警方打算和平處理事件的誠意，故現場示威者持續感到憤怒不無原因。

至於目前中大學生的受傷情況，蘇浚鋒稱人數難以估計，形容大學體育館和健身室昨已坐滿傷者，受傷情況不一。蘇浚鋒又說，據校內同學消息，校園一帶暫未見到警方的蹤影，大部分同學正在休息。

【10:02】昨日（12日）民間第2日「三罷」行動堵塞各區交通，示威者與防暴警昨在中文大學爆發激烈衝突，到場斡旋的校長段崇智及前校長沈祖堯吸入催淚煙不適，亦有數十名示威者受傷。中大學生會會長蘇浚鋒今日（13日）在高等法院申請臨時禁制令，高等法院現正閉門處理相關申請，下午5時再開庭處理。

蘇浚鋒由資深大律師余若薇、公民黨楊岳橋及大律師譚俊傑等人代表，案件由法官陳嘉信審理。

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