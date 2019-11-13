【交通消息】荃灣東鐵全線暫停　觀塘至黃埔站陸續恢復　巴士有限度服務 (13:36)

【13:06】輕鐵505、614、614P、615、705、706、751、751P及761P線暫停服務。

507線改道，不停兆康至屯門站。

610線改道，不停兆康至屯門站。

615P線改道，不停麒麟至兆康站。

【11:39】觀塘線部分車站列車服務重開，黃埔站至觀塘站陸續恢復服務，旺角站繼續關閉。

【11:27】由於荃灣線多個車站有列車被阻礙運作，全線暫停列車服務。

【10:15】由於西鐵線多個車站均有列車被阻礙運作，現時西鐵線只能維持紅磡至荃灣西站的列車服務。

【09:53】由於觀塘線全綫多個車站都有人阻礙列車運作，全線暫停。

【09:31】觀塘線因多個車站有阻門情況，石硤尾至調景嶺站暫停服務，只維持石硤尾至黃埔/何文田站。

【09:24】觀塘線彩虹站至調景嶺站服務暫停，將軍澳線列車不停寶琳站、坑口站及將軍澳站，只行走北角至康城站。東涌站關閉。

【08:52】港鐵公布，觀塘站往返調景嶺站服務暫停。黃埔站及何文田站往返觀塘站列車，每4分鐘一班。

【08:05】馬鞍山線因大水坑站被人投擲外物，影響架空電纜運作，目前大圍至石門站，5分鐘一班車；石門至大水坑站，15分鐘一班車（單軌雙程行車）；大水坑至烏溪沙站，7分鐘一班車。

【07:57】吐露港公路南北行車線全封。九巴在社交網公布最新交通狀況，九巴及龍運巴士共有44條路線維持有限度服務，其餘路線服務暫停。新巴城巴現時48條路線提供有限度服務，其餘路線暫停服務。

【07:32】港鐵公布，東鐵線全線服務暫停；旺角站、將軍澳站關閉，列車不停相關車站。由於路面情況惡劣，經風險評估後，港鐵免費接駁巴士未能提供服務，呼籲乘客考慮使用其他交通工具。

西鐵線方面，因應車站有突發情況，元朗站及屯門站暫時關閉，列車不停該站，現時只維持錦上路至紅磡站的服務。兆康站被人投擲外物，有單車卡住列車，列車不能移動。

輕鐵505、507、614、614P、615P、705、761P及751P線暫停。610及615線將維持屯門碼頭至洪水橋站的服務。751線屯門區由河田站改道，經山景站返往天水圍區。天水圍區將由天榮改經濕地公園、天逸、頌富及天耀站並返回屯門方向。706線維持正常服務。

港鐵公布，經詳細風險評估及與相關政府部門商討後，港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上10時結束。