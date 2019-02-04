【交通消息】港鐵11車站明續關閉　東鐵只維持紅磡至大圍服務　明晚10時收車 (23:23)

•明日（14日）服務於晚上10時結束

•由頭班車起，東鐵線只維持來往紅磡站至大圍站的列車服務，要視乎實際路面情況，決定是否能提供免費接駁巴士來往大圍至羅湖/落馬洲

•沙田站、火炭站、大學站、大埔墟站、太和站、粉嶺站、上水站、落馬洲站、羅湖站、西灣河站、屯門站暫時關閉，列車亦不停相關車站

•個別車站的出入口會暫時關閉

另外，由於今日有多個車站、列車及鐵路設施受到攻擊及惡意破壞，維修人員需在安全情況下到各車站檢查、評估及復修受破壞設施，明早可能仍有一定數量的車站未能重開，因應實際情況，關站範圍有可能會比這兩日為多，港鐵呼籲上班上學的市民明早出行前務必留意最新車務資訊。

【22:25】港鐵今日(13日)晚上發聲明表示，鐵路網絡及設施連日來不斷遭受惡意攻擊，今日共有7條鐵路線曾受影響，部分需要全線或局部停駛，亦有7個車站因設施被惡意破壞或運作被干擾而被迫關閉，全港各區有大量乘客的行程嚴重受阻。港鐵公司對暴徒該等罔顧乘客、港鐵員工及鐵路營運安全的行為予以強烈讉責，已就事件報警，並保留對有關人士追究的權利。

【21:35】港鐵表示，今日（13日）較早前車站設施被嚴重破壞和運作受干擾，經與相關政府部門商討後，仍然關閉的車站今晚會繼續關閉。有關車站包括：

東涌線：東涌站；欣澳站至東涌站的列車服務仍然暫停，早前行走欣澳站至東涌（近消防局）的免費接駁巴士，由於路面情況不許可，需要暫停行駛

港島線：西灣河站

荃灣線：旺角站

將軍澳線：將軍澳站、坑口站

西鐵線：屯門站

東鐵線：九龍塘、沙田至羅湖/落馬洲

另外，經與政府相關部門作風險評估後，以下車站將於今晚8時關閉，列車將不停有關車站。有關車站包括：

荃灣線：荃灣站、葵芳站、（油麻地站）

觀塘線：黃埔站、（油麻地站）、黃大仙站、九龍灣站、觀塘、調景嶺

港島線：銅鑼灣站、香港大學站

西鐵線：元朗站

馬鞍山線：馬鞍山站、沙田圍站、第一城站

機場快線：（青衣站）、（九龍站）

輕鐵：505、507、614、614P、615、705、706、751、751P及761P線暫停服務；610線改道，不停塘坊村至元朗門站；615P線維持正常服務；由於路面情況，特別路線505（來往三聖及屯門碼頭站）需要暫停服務

*括弧內為轉車站

港鐵表示，會繼續評估風險狀況，並有可能因應風險增加或再有鐵路設施被破壞而縮短個別車站或受影響路段的服務時間。