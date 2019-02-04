【11．12大學衝突】梁啟智詳述中大衝突經過　稱警發催淚彈時段崇智零裝備 (22:57)

梁啟智續稱，眾人步行回二號橋，原意是校長會向二號橋的警察表示想去警署。但情況很快惡化，警方開咪說不是談判時候，此時有人用雷射筆射向警方，警方舉橙旗，沒數秒便放催淚彈。梁啟智等人當時立即護送段崇智離開，同時大喊「保護校長」，段崇智其時零裝備，梁啟智把濕毛巾給他。

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全文如下：

「因為有很多流言，我想交代返今日個時序。

我今日大約一點半到達二號橋。當時情況已極緊張，老師們基本上做人盾分隔兩邊。

問題的核心，是警察要守二號橋以免吐露港公路受威脅，但學生不接受警察進入校園，特別是他們早上曾進入環迴路清路障。

學生曾想向前移，老師立即過去勸學生冷靜。

大約三點，我和同事覺得不是辦法，直接上校長府邸說要見他。

在門口等了一段時間，校長終於請我們進去。我們向他作出一些提議。經討論後，他決定到校園見學生。這時他因為還在打電話和政府交涉，我們等了一會。大約是下午五點，我們出發下山。這時下面已衝突不斷。

到達崇基，本來計劃要見學生，有學生情緒崩潰向校長哭訴。高層臨時決定校長直接去二號橋談判。於是我們一起過去，同時要求記者企遠給空間談判。

談判結果是中大保安守橋頭，警察退到橋尾，這樣既可保吐露港安全，學生也不用見到警察。

校長之後回去和學生溝通，我站在路中心不停勸學生不要過去挑釁警察，給機會談判成功。

學生向校長要求警察放人，校長答應去警署救人。一眾步行回二號橋，原意是校長會向二號橋的警察表示想去警署。但情況很快惡化，同事不停叫同學冷靜。我不停在中間向警察大叫校長過緊來，不要亂來。警方開咪說不是談判時候。有人用雷射（筆）射向警方，同事嘗試制止。

這時候，警察出橙旗，沒數秒便放催淚彈。我們立即護送校長離開，同時大喊『保護校長』。校長當時零gear（裝備），我把濕毛巾給了他。這時我才看到山坡上的人掟汽油彈下去。我們緊急跨過路障才能離開，副校長則留在現場。

我們橫過夏鼎基去到體育館，校長安全離開，我也和其他同事失散。

之後就是整個校園變成戰場。

我們已盡力。對不起。」

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