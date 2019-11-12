4男旺角被捕2人留院缺席聆訊　33歲消防員涉襲警藏汽油彈 (22:06)

4名被告分4案處理，首案被告為報稱銀行職員的趙皓雋（25歲），他上庭時左面頰及下巴貼有紗布，他被控各一項管有攻擊性武器及管有第I部毒藥，指稱他於今年11月10日在旺角山東街與西洋菜南街交界卓悅外，管有兩支汽油彈和毒品表第I部所列毒藥。

據悉，當晚9時許約百名示威者於旺角彌敦道及山東街交界堵路和縱火，警方於約10時半清場，被告被截停，並在其背包搜獲兩個玻璃樽、樽內有汽油，另搜出兩個打火機。控方透露，其中一個玻璃樽內的液體經化驗後，證實為助燃液體。

辯方投訴，警方延誤為被告安排診治超過12小時，據悉，被告被捕時，遭警方壓在地上。律師初次與被告會面，他頭部腫脹及有傷，律師要求將被告送院，惟12小時後再與被告會面，被告仍未獲送院，律師之後向警察投訴課投訴。

次案被告為報稱倉務員的胡添榮（20歲），他被控於同日在旺角道近上海街交界管有攻擊性武器，即一支鐵通。據悉，當晚約百名示威者於彌敦道與旺角道交界聚集，警方近11時追捕及截查被告，他當時手持一枝61厘米長鐵通，並在其褲袋和背包搜獲石腦油、打火機等物品。

兩被告今毋須答辯，押後再訊，予警方作進一步調查，包括翻查閉路電視片段、檢驗汽油彈及打火機內液體。胡以5000元保釋，但趙不准保釋，還押候審。

第三宗案件被告為33歲消防員方志雄，他被控各一項襲警、抗拒警務人員及管有攻擊性武器，指稱他同日在旺角山東街與西洋菜南街交界襲擊及抗拒署理警長X，並管有4支汽油彈、鐵筆、鐵錘及摺刀。被告仍然留醫，控方透露，「相信需住院一段時間」；辯方律師亦說無法聯絡被告及其家人。

第四案被告為文員李日（25歲），他被指同日在旺角上海街與弼街交界管有違禁武器，即一支伸縮警棍。被告仍然留醫，據悉，他被捕時臉部被壓在地上，致右眼下面受傷，視力模糊，須進行多項測試。

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