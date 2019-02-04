【11．11三罷衝突】2男涉管有攻擊武器提堂　補習導師涉藏汽油彈材料不准保釋 (21:17)

土木工程師涉管有非法用途工具

涉及在灣仔的案件，報稱土木工程師的首被告梁頌賢（24歲）被控一項「管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用」罪，他被指在摩理臣山道管有3個口罩、1個眼罩、1隻勞工手套、1卷膠紙及1個望遠鏡，並意圖作非法用途使用。

22歲青年涉襲警

同案次被告，原在美國就學但中途因財政問題輟學的趙駿賢（22歲），被控一項襲警罪及一項管有攻擊性武器罪，他被指在灣仔日善街及近祥德里交界襲擊警長A，並在伊利沙伯體育館外被發現管有一支胡椒噴劑及一支伸縮警棍。據了解，趙當時以胡椒噴劑噴中警長臉部。案件押後至明年1月21日再訊，待控方進一步調查。控方不反對梁頌賢保釋，但反對趙駿賢保釋，裁判官最終批准兩人保釋，趙須每周3次向警署報到，守宵禁令及禁足灣仔一帶。

補習導師涉藏鐵棒𠝹刀 學生涉攜雷射筆摺刀

涉及在銅鑼灣及柴灣的案件，分別起訴補習導師殷嘉齊（24歲）及學生吳銘揚（18歲）。殷被控一項「管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用」罪，他被指在邊寧頓街及怡和街交界管有一支鐵棒及一把𠝹刀；吳則被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，他被指在柴灣道天橋上迴旋處攜有一支雷射筆及一把摺刀。

控方指出，不排除以更嚴重罪行起訴殷嘉齊，因為警方在他身上搜出玻璃樽、酒精、白色粉末等，有合理懷疑他會用這些材料製造汽油彈，故反對他保釋。兩人現毋須答辯，殷嘉齊未獲保釋，案件押後至明年1月7日再訊；吳銘揚准以5000元保釋，案件押後至明年1月15日再訊。

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